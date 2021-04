Antonio David Flores rompe su silencio tras dos semanas de ataques

Dos semanas después del estreno del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, Antonio David Flores ha roto su silencio y ha desvelado cómo se encuentra. Visiblemente más delgado y deteriorado físicamente, él asegura que no se ha escondido y se encuentra físicamente bien. "No estoy demacrado", dijo ante la prensa. El que fuera colaborador de Sálvame hasta su fulminante despido, viajó hasta Madrid para reunirse con su abogado y, muy tranquilo, atendió a los numerosos medios de comunicación que le esperaban en la estación de Atocha. Allí habló sobre cómo están llevando tanto él como su hija Rocío el juicio mediático al que se ha visto sometido tras las confesiones de Rocío Carrasco en Telecinco.

"Estoy bien, tranquilo y fuerte", dijo, y desveló el motivo de su viaje a la capital: "Vengo a una reunión con Iván Hernández, mi abogado, cuando llegue el momento tomaré las acciones legales oportunas que me recomiende mi abogado". Como aseguró el malagueño, va a demandar todo lo demandable porque "se me está difamando, calumniando, injuriando".

Antonio David habló por primera vez de cómo está su hija Rocío tras las brutales e impactantes declaraciones de su madre. "Rocío no se encuentra lo bien que debería de encontrarse y es obvio, pero ella está fuerte. Estamos fuertes todos que es lo importante en estos casos", confesó. Asimismo, negó que las impactantes declaraciones de Rocío Carrasco vayan a propiciar un acercamiento con sus hijos: "¿Tú crees que ese documental está hecho con la intención de acercar posturas?".

También aseguró que "es absolutamente falso" que posea un vídeo de Rocío Jurado y José Ortega Cano por el que les tendría atemorizados. Finalmente, quiso agradecer el apoyo de aquellos que continúan respetando la presunción de inocencia. "Dar las gracias a toda esa gente que simplemente está poniendo en cuestión el documental de Rocío. Después de tantos capítulos se están viendo con absoluta claridad", afirmó antes de lanzar un dardo a los que apoyan incondicionalmente a la hija de Rocío Jurado: "Y esa gente que sigue apoyándola, ¿qué opinará de contar esa historia de maltrato cobrando, por lo que he leído, dos millones de euros?". Aunque él admite que ha cobrado durante años por hablar de la madre de sus hijos, sostiene tajante que "yo no he vendido una historia de maltrato".