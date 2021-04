Rocío Carrasco desveló en el último capítulo de su serie documental cómo Antonio David Flores habría supuestamente robado la caja fuerte en la que ella tenía guardadas sus joyas, relojes y documentación, en la casa de su madre, Rocío Jurado, en La Moraleja. Un episodio del que ya se habló en su día, que el malagueño negó con ironía y que ahora una sincera Rosa Benito vuelve a poner en duda, asegurando que en la residencia de la más grande no existía la caja fuerte de la que ahora habla su hija.

La exmujer de Amador Mohedano ha reaparecido en su puesto de colaboradora en el programa en el que colabora habitualmente, Ya es mediodía, tras la emisión de los últimos capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva y, emocionada al recordar a su cuñada, se ha mostrado muy cauta acerca de si conocía las supuestas infidelidades de Rociíto a Antonio David con jóvenes como José Parra.

"Yo quiero ver el documental ya terminado. Me faltan datos y me faltan cosas, me falta información", confesó, señalando que "José Parra estuvo incluso en mi casa en Torrejón. Eran amigos de la pandilla y, si hubiera tenido una relación con él, podía haberla tenido, no eran cuernos, porque ya no estaba con David".

Dolida, y con la pasión que la caracteriza, Rosa ha querido destacar que no sólo está "Rocío, sino que también está David Flores. Rocío y Antonio David son dos personas que se odian, pero nos olvidamos que ahí hay dos criaturas que son las que sufren".

Confesando su primer recuerdo de Fidel Albiac, "creo que en el hospital" —tras el terrible accidente de tráfico que sufrieron Rociíto y el sevillano un mes después de empezar su relación— Rosa ha dejado algo muy claro: "Se dice que no era novio de Rocío Mestre, y era novio de Rocío Mestre. Cuando se separa de David, iban a Yerbabuena los tres porque a Fidel le gusta tocar la guitarra. Van allí con los niños y Fidel es novio de Rocío Mestre. Pasa lo que pasa y ellos dos tienen relación, pero Rocío Mestre está ahí. Ya Fidel se había fijado en Rocío y deja a Rocío Mestre, pero ya entre ellos había una química. Pasa en muchas parejas".

Otra mentira de Rocío Carrasco

Además, la exmujer de Amador Mohedano ha desmontado también que Rocío Jurado muriese apenada pensando que tendría que pagarle 1.000 millones de pesetas a su exyerno.

A través de su cuenta de Instagram Rosa Benito ha compartido un storie en el que podemos ver un artículo de Beatriz Cortazar del año 2000 con un titular que no deja lugar a dudas: "Rocío Jurado gana la demanda que le puso su ex yerno". Una noticia que la tonadillera conoció el día que cumplía 56 años - es decir, 6 antes de su fallecimiento, que tuvo lugar en 2006 - y que celebró feliz con su hija Rociíto, Fidel Albiac y su nieta Ro, como señalaba en la exclusiva la periodista del diario ABC.

El artículo de Cortázar señalado por Benito | Instagram

Un nuevo dardo de Rosa a Rocío al demostrar que la chipionera no se murió con la espada de Damocles de que tendría que pagar esa elevadísima cantidad a Antonio David aunque, como informaba Cortázar en el año 2000, su victoria judicial frente a su exyerno produjo en Rocío Jurado una gran alegría pero también "algo de pena y lamento. A fin de cuentas, es su ex yerno pero también es el padre de sus nietos. Y eso duele más".