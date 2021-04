Desvelan el verdadero motivo del enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Ortega Cano

Rocío Carrasco continúa repasando su vida en el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva después de 25 años en silencio. Un impactante testimonio que está salpicando a varias personas de su familia, entre ellos, José Ortega Cano, el marido de su madre cuando esta falleció en 2006.

La hija de Rocío Jurado se refirió al ex torero, asegurando que no tenía del todo claro si había sido bueno para su madre el casarse con él. Aunque Ortega Cano no ha querido pronunciarse al respeto, sí que ha pedido que no se ponga el duda el amor que Rocío y él se tenían. Por el momento, Rocío Carrasco no ha contado el verdadero motivo que la llevó a distanciarse del marido de su madre, con el que durante años tuvo una buena relación.

Este miércoles, la revista Diez Minutos aporta algo de luz a este tema y asegura saber la razón de su enfrentamiento: una propiedad que Rocío Jurado tenía en Miami y que dejó como herencia a su hija después de morir. Según la publicación, Ortega Cano no estaba dispuesto a desprenderse tan rápido de esta casa, tanto por el valor sentimental como el económico. Allí, el matrimonio compartió muchos momento inolvidables, desde que la cantante lo comprara en marzo de 2005, un año antes de que le diagnosticaran el cáncer.

Esta propiedad, la favorita de todas las que poseía, se convirtió en un refugio de paz y tranquilidad para la artista y su marido. Sentimiento que no era compartido por Rocío Carrasco, que desde el mismo momento de la muerte de su progenitora, se planteó venderla.

El extorero pidió a Rocío que esperara un tiempo antes de ponerla en venta, pero ella hizo caso omiso y se deshizo de la casa en 2011 por 870.000 dólares, 5.000 menos de lo que le había costado su madre. Esto habría enfadado a Ortega Cano, que se negaba a desprenderse de la casa de la que tan buenos recuerdos guardaba.