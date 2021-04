Mila Ximénez comienza un nuevo tratamiento contra el cáncer arropada por su familia

Mila Ximénez emprende una nueva etapa en su guerra contra el cáncer. Según informa este miércoles la revista Lecturas, la colaboradora de Sálvame ha recibido noticias esperanzadoras tras el último ingreso en el que realizaron unas pruebas que eran claves para empezar un nuevo tratamiento.

Después de pasar unos días ingresada en el Hospital de la Luz de Madrid, Mila recibió el alta y ya se encuentra en casa arropada por sus hermanos, sus cuñados y su hija, que ha viajado desde Ámsterdam. "Se ha complicado una de las zonas, que se ha disparado. Me van a hacer un TAC y dependiendo de eso, tomaré una decisión", explicó Mila antes de dejar durante un tiempo su puesto de trabajo en Sálvame.

Sus compañeros recibieron esta noticia con sorpresa y preocupación, pero entendieron enseguida su drástica decisión al conocer cómo había pasado los últimos días: "He estado en la cama casi un mes sin poder moverme. Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo muy largo y jodido. Me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida", explicó. "Si me dicen que esto va para largo y no saben si los tratamientos van a funcionar, se acabó el tratamiento".

La colaboradora acudió al centro donde le realizan el tratamiento de su enfermedad y los médicos vieron necesario que ingresara. Durante esas horas clave, su familia no se separó de su lado: junto a ella ha estado su hermana Concha, que se turna con su hija Alba, que reside en Ámsterdam con su marido y sus hijos, y lo ha dejado todo para estar con su madre.

Su otro gran apoyo han sido sus amigos y compañeros de Sálvame. María Patiño se acercó al hospital para estar unas horas con ella. Terelu ha sido otra de las que no se han separado de ella durante estos días tan complicados. Además, desde el plató de su programa, no han parado de mandarme mensajes de cariño y ánimo y han recordado lo mucho que la echan de menos.

El próximo junio hará un año que Mila reveló que le habían diagnosticado un cáncer.