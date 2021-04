El dardo secreto de Rocío Carrasco a Raquel Mosquera: “Ella sabe por qué"

Tras el accidente de tráfico que la mantuvo en coma, Rocío Carrasco relató en Contar la verdad para seguir viva la pérdida de su padre, Pedro Carrasco, con quien no se hablaba desde que éste manifestase su oposición a la relación que mantenía con Fidel Albiac.

Según dijo, Rocío solo habló con su padre, Pedro Carrasco, con el que estaba enemistada, porque Fidel Albiac se lo exigió. Sería el último encuentro con él. Tuvo lugar "una conversación muy larga en presencia de la que era su mujer en aquel momento -si nombrarla, Raquel Mosquera-. Esa conversación terminó con mi padre pidiendo perdón a Fidel y a mí, diciéndome que se había equivocado". Tenía miedo que Fidel fuera como Antonio David.

Acusó a Raquel Mosquera de mentir sobre su padre una vez muerto sobre su relación con su hija. Y dejó caer que su padre se fue "haciendo eses" por "otras circunstancias. Ella sabe por qué. Le quedará a ella en su mente". "Él se dio que había metido la pata y me había hecho daño", dijo.

Rocío fue abucheada en el funeral por una multitud. "Obedecía a una imagen que se había dado y que expresaba lo que en ese momento creí que era real, decían que no me hablaba con mi padre ni tenía relación con él".

Recordó también que no recibió todos los objetos de su padre atesorados por Raquel Mosquera, como por ejemplo un reloj con gran valor sentimental del que se habló en la prensa. "Ese reloj famoso era un Rolex de oro", dijo Rocío, asegurando que ella no es "materialista en absoluto" y que solo quería el reloj porque su padre siempre lo llevaba y tenía una inscripción. Mosquera no se lo entregó y por eso no ha tenido ninguna conversación "ni la va a tener" con ella. "La vi en el sanatorio, en el entierro, hablé con ella en alguna que otra ocasión y ya. Esa señora, señorita, persona, para mí no existe, solo en lo que judicialmente se refiere".