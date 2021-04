Rocío Carrasco exhibe los informes psicológicos de su hija para exculparse

Nuevo episodio, el sexto, de la docuserie dedicada a la infelicidad de Rocío Carrasco. Esta vez centrado en la relación de Rociíto con su hija Rocío Flores, que eligió vivir con su padre tras cumplir la mayoría de edad y de la cual se emitieron multitud de imágenes de su infancia pese a versar todo el programa sobre la protección de menores.

Es más, Carlota Corredera enunció de qué iría realmente el programa: "Cómo era Rocío Flores con cinco años, una realidad muy distinta a la que nos han contado". O, dicho de otra manera, cuando surgió lo que Rocío llamó "la semilla del mal, el primer síntoma de que Antonio David la manipulaba".

Rocío Carrasco exhibió para ello un informe pericial de la Audiencia Provincial en el que se afirmaba que a los cinco años Rocío Flores era una niña sociable y normal, "vivaz y atenta" que se sentía querida por su madre. Pero también deslizó informes de los psicólogos en el que ya se dejaba constancia del supuesto lavado de mente contra ella que su padre, Antonio David, había iniciado en sus días de custodia, y del carácter inestable de su ex (que Telecinco acompañó con poses amenazantes de Antonio David en los platós).

Rocío sostiene que "nunca ha querido tener a los niños", solo utilizarlos de cara a la prensa y los fotógrafos. Y que solo "ha pasado cuatro o cinco meses la pensión, desde que se dictamina la sentencia para la separación no ha pasado un centavo". Solo obligado por la ley tras una denuncia y el embargo de más de 20.000 euros de Antonio David, el flujo de dinero continuó.

Al final, "él ha conseguido lo que dijo cuando me fui a separar. Te vas a cagar, Rociíto. Me ha quitado a lo más importante que yo tengo en mi vida, que son mis hijos. Me los ha quitado teniéndolos. Ha hecho que me odien".

También narró un episodio en el que su hijo David se cayó de una litera estando con su padre y se partió el brazo. Su padre no lo llevó al hospital y Rocío Carrasco lo acabó denunciando por una posible negligencia, denuncia que posteriormente retiró para, según contó, no causar nuevos conflictos. Y, por supuesto, el episodio ya famoso -por anunciado en Telecinco- de la frase de Rocío Flores a su madre un día al acostarla y apagar la luz: "Papá me ha dicho que cuando nos acuestas Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos".