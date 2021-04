Rocío Flores prepara la respuesta a su madre (en Telecinco, claro)

Lecturas cuenta en exclusiva cómo están transcurriendo las negociaciones entre Rocío Flores Rocitín y Telecinco en la segunda fase de toda esta historia y que va a consistir en el desfile televisivo de todos los implicados en la trama.

Según la revista, Rocitín, la gran perjudicada de todo este folletín, "está lista para responder a su madre" y ya negocia con la cadena las condiciones de su primera aparición mediática.

Dice Lecturas que la joven está viviendo "su peor momento" porque "se siente impotente ante el escarnio público que cree que vive su padre injustamente". Y a pesar del trato que le han dado en la cadena y de que ha sido fulminantemente despedido, Rocío "ha prometido a los responsables de Supervivientes que va a acudir al programa para apoyar a Olga Moreno". No sólo eso: también responderá a todas las preguntas que le hagan sobre su situación familiar.

Su única condición ha sido hacerlo cuando termine el docu-drama de Rocío Carrasco. Lecturas también da por hecho que Rocitín viajará a Honduras para visitar a su madrastra. Todo ello, ¿por cuánto? La revista no lo aclara, pero asegura que "nuestras fuentes dan por hecho que el acuerdo económico no será un problema". Menos si a su madre le han pagado los entre dos y cinco millones de euros que se rumorean.

Rocitín no era la única que discutía con su madre

Una vez más, Semana tira de hemeroteca para apuntalar los testimonios de Rocío Carrasco en la docu-serie sobre su vida. Esta vez, la revista bucea en el accidente que sufrió la hija de la Jurado en febrero de 2000 y que supuso un antes y un después en la relación con su familia: Rociíto ha denunciado que su familia se puso en contra de Fidel y ha arremetido contra ellos por eso.

Dice Semana que, a pesar del rencor hacia sus padres que está mostrando en el documental, la revista "puede afirmar que en su ánimo no estaba dañar la memoria de sus progenitores. Al menos, no a conciencia". Cabe preguntarse si estaba en su conciencia convertirse en la abanderada del Ministerio manipulador de Igualdad en todo el tema de la violencia doméstica.

La revista ha recuperado unas fotos publicadas en marzo de 2000 en las que se ve a Rocío Carrasco paseando con Fidel por los pasillos del hospital. La semana siguiente la noticia es que no pasaría su convalecencia en casa de su madre, con su novio, y que se iba a instalar en su propio piso. Quince días después, la revista titulaba "Rocío Jurado intenta reconciliarse con su hija", y explicaba que Rociíto y Ortega Cano habían discutido porque Ortega Cano no quería a Fidel en su casa.

El motivo de la discusión de Rociíto y Ortega

Diez Minutos también ha rebuscado en la hemeroteca y asegura que el motivo que enfrentó a Ortega Cano con Rocío Carrasco fue la venta de un apartamento en Miami que su madre tenía a medias con el torero.

Fue el 13 de junio de 2011. Rociíto se embolsó 870.000 dólares sin escuchar los consejos del maestro, que le recomendó esperar a que el mercado mejorase. Ella se negó y él aceptó de mala gana, aún sabiendo que perdía dinero. Hoy habría costado más de un millón y medio de euros, asegura Diez Minutos.

La relación entre ambos comenzó a deteriorarse en ese momento, ya que era una de las residencias preferidas de la artista.

Otra herencia envenenada: el padre de Borja Thyssen

Semana desentierra en exclusiva otra herencia envenenada: la que correspondería a Borja Thyssen tras la muerte de Manuel Segura, su padre biológico.

Lo más curioso de la historia es que Borja no sería hijo único. Tendrían un hermano de origen canadiense que, un año después del fallecimiento de Segura, afirma ser su hijo y va a reclamar su filiación. Y su herencia, claro.

Se llama Israel Ochoa, tiene 44 años y asegura que nació de la relación que Segura tuvo con su madre, Josefina Ochoa, a mediados de los 70. Israel, cinco años mayor que Borja, viajó a España cuando cumplió los 16 para someterse a una prueba de ADN a petición del propio Manuel Segura. El resultado fue positivo en un 99,9 por ciento. El problema es que el resultado nunca se hizo oficial y no llegó a ser reconocido. Luego incluso se negó a que tuvieran contacto.

Dice la revista que Tita fue conocedora de todo esto en el año 2009, cuando el chaval viajó a España para contarlo todo en Antena 3, y que incluso llegó a invitarle a él y a su madre a comer en su mansión de Sant Feliú de Guixols.

Semana se permite aventurar qué hará Borja en caso de que la justicia decida repartir los bienes dejados por Segura, un padre anónimo para sus dos hijos: no oponerse al reparto, dada la ingente fortuna que heredó de su padre oficial, el Barón Thyssen.

Mila empieza un nuevo tratamiento

Lecturas, la revista en la que ha trabajado Mila durante los últimos años, le dedica, una vez más, su portada, aunque no como entrevistadora, sino como protagonista de la noticia.

Tras pasar unos días ingresada en el Hospital La Luz de Madrid, la periodista ha recibido el alta y va a empezar un nuevo tratamiento contra el cáncer. Su hija Alba ha viajado desde Ámsterdam, ciudad en la que vive con su familia, para estar con su madre.

Carla Barber y Diego Matamoros enseñan su piso

Carla Barber está de moda y por eso Lecturas le dedica una entrevista en la que aparece junto a Diego Matamoros, con el que acaba de celebrar su primer año de amor.

Los dos posan vestidos de manera extravagante en el no menos extravagante piso que comparten en Madrid, propiedad de la doctora. Ella reconoce que heredó la decoración de su ex, el también especialista en estética Camilo Esquivel, con el que estuvo casada apenas ocho meses. Y ya es difícil que salga poco agraciada, pero Lecturas lo ha conseguido.

En su primera entrevista como pareja, Carla confiesa que Diego ha conseguido hacer de su casa un hogar, que antes era una adicta al trabajo que dormía tres o cuatro horas al día pero ahora disfruta estando en el sofá. También reconoce que, efectivamente, tal y como se rumoreó, sufrieron una fuerte crisis cuando él fue a la televisión a contar cómo había sido el asalto con robo a Carla: "Le pedí que no fuera y se lo pasó por ahí". "A él la tele lo usa cuando le conviene y él se deja utilizar. No es feliz con eso. ¿Para qué coños vas? Lo siento, gordi, es la verdad", le dice.

No es la única prueba de la coherencia de Carla. Durante la entrevista se entabla un diálogo entre ambos en el que la doctora le recomienda no caer en la trampa de la televisión: "No me gusta que hable mal de nadie en la tele. No le aporta nada hablar de Makoke". Y explican un incidente que sólo trajo malas críticas para ella: el tratamiento facial que le hizo a su suegro, Kiko Matamoros: "Carla le dijo a mi padre que no apareciese en televisión en una semana y no lo hizo".

Lo que puede que vuelva a enfrentar a la pareja es el titular elegido en la portada: "Yo podría pagárselo todo a Diego". Y eso que él se empeña en explicar en páginas interiores que "cada uno pone de su parte todo lo que puede". Ahora está estudiando un máster de Diseño de Interiores en la Universidad Europea y acaba de aprobar su proyecto de cocina.

Cóctel de noticias

Paz Padilla, que con una sola publicación en Instagram acusando a la Policía Nacional de ser represora consiguió cargarse el cariño que había cosechado últimamente del público, ilustra la portada de ¡Hola! con un reportaje avanzando el contenido de un libro que ha escrito sobre la enfermedad que padeció su marido. El resto de revistas destacan que la humorista se saltó los confinamientos en Semana Santa para viajar a Cádiz.

Antonio Banderas estrena avión privado. Leemos en Diez Minutos que el actor malagueño compró hace tres años una aeronave a Telefónica por 4,5 millones de euros (el modelo nuevo cuesta cuatro veces más). Se trata de un G200 Gulfstream con capacidad para ocho pasajeros. Casi toda su familia.

Vickyfede se escapa a Marbella en pleno confinamiento. Las revistas dan cuenta de los viajes que han hecho los famosos esta Semana Santa ignorando todas las prohibiciones gubernamentales. La hija de la infanta Elena es una de ellas. La vemos en ¡Hola! paseando por la playa junto a su novio, Jorge Bárcenas, con el que, dice la revista, "está a punto de cumplir dos años de amor". En Semana vemos a su hermano Froilán también de escapada junto a sus amigos en la Costa del Sol.

Nieves Álvarez directamente ha salido de España para celebrar su 47 cumpleaños en Maldivas junto a sus tres hijos. Allí, dice la modelo, le preguntaron si "eran libres" porque no tenían que llevar mascarilla.

Adriana Ugarte y David Broncano, fotografiados juntos de nuevo. La actriz y el humorista han retomado su relación y han sido fotografiados por ¡Hola! y Lecturas paseando por el campo. Ella con calcetines y chanclas. Dice la revista ¡Hola! que la prueba de que entre ellos hay "confianza y amistad" es que Broncano permite a la actriz conducir su deportivo de lujo, un Porsche Cayman 718 valorado en 112.000 euros.