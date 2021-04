Belén Esteban cuenta la confesión más íntima que le hizo Rocío Flores sobre su madre

Belén Esteban ha sido una de las colaboradoras que más apoyo ha mostrado a Rocío Flores desde que saltó el escándalo por la emisión del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, donde Rocío Carrasco cuenta todo lo que se ha estado callando durante 25 años. La colaboradora de Sálvame siempre se ha mostrado partidaria de una futura reconciliación entre madre e hija a pesar de los desencuentros que han tenido en los últimos años.

Este martes, Belén Esteban continuó hablando sobre el tema, asegurando que Rocío Flores le hizo una confesión hace tiempo: "Me dijo que quiere mucho a su madre, y yo me la creo". Con estas palabras, la de Paracuellos quiere "tender puentes" entre ellas, con el fin de que puedan tener por fin una conversación.

Según la tertuliana, Rocío Flores no tiene "ningún problema" en compartir con su entorno cercano el sentimiento que tiene hacia su madre. La colaboradora no tiene ninguna duda de que esto es así: "Conozco a la niña y sé que no está haciendo ningún papel". Además, cree que Rocío Flores dará su versión de los hechos, pero una vez que haya acabado el documental sobre su madre: "Mientras se emita la serie, no va a hablar".

Olga "no para de llorar"

Por su parte, Olga Moreno ha puesto rumbo a su aventura en Supervivientes en mitad de la vorágine mediática por el testimonio de Rocío Carrasco contra su marido, Antonio David Flores. La concursante, que hasta ahora había guardado un estricto silencio, se ha sincerado con sus compañeros: "No para de llorar".

Así lo transmitió David Valldeperas, director de Sálvame: "Olga está muy preocupada por lo que estará pasando en España", continuó. Unas palabras que corroboró Belén Esteban, que habló con ella horas antes de marcharse a Honduras: "Está muy mal. El día que se la llevaron me mandó un audio que me dio mucha pena".