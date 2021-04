Bertín Osborne contesta a las declaraciones de Fabiola Martínez sobre su divorcio

Desde que anunciaron la decisión de divorciarse, Fabiola Martínez y Bertín Osborne han manifestado su intención de poner punto y final a su relación de la manera más amistosa. Hay dos motivos por los que la pareja aún no ha firmado los papeles del divorcio: unos tienen que ver con el cuidado de los dos hijos que tienen en común y otros son asuntos económicos. Según narró la venezolana en su última entrevista en la revista ¡Hola!, Bertín es muy generoso y quiere darle más de lo que ella desea recibir.

"He trabajado toda mi vida, me siento una mujer súper válida y capaz. No quiero tener la sensación de que necesito que alguien me respalde. Él eso lo entiende y lo respeta, pero quiere que estemos bien. Es un señor, un caballero, y lo único que quiere es que estemos bien. Yo se lo agradezco un montón. ¿Conclusión? No quiero que me mantenga", explicó en la citada publicación. "Nunca me he sentido una mantenida. Es verdad que él por su trabajo tiene más capacidad de generar y se ha ocupado de muchas cosas".

Unas palabras que fueron matizadas horas después por la protagonista a las puertas de su casa: "No hay conflictos económicos (...) nos estamos poniendo de acuerdo ya que ambos tenemos responsabilidades sobre el bienestar de los niños", aclaró. En este sentido, dejó claro que quiere hacer bien las cosas: "Por mi manera de ser prefiero ser prudente porque luego me siendo agradecida y comprometida. Y no quiero que nuestra relación esté basada en eso", dijo sobre la compensación económica que quiere aportar el cantante.

Bertín por su parte, ha quitado importancia a estas declaraciones y durante los últimos días se le ha podido ver relajado y sonriente acompañado de un amigo por el centro de Madrid. "Está todo muy bien, fenomenal", dijo a los medios de comunicación sobre cómo está viviendo su divorcio. Al ser preguntado sobre las palabras de la madre de sus hijos en ¡Hola!, Bertín aseguró: "Me han educado así, a ser generoso".