José Fernando Ortega recibe una visita especial en medio del huracán mediático por su hermana Rocío

En medio de la tormenta mediática que ha generado la emisión del documental sobre Rocío Carrasco, su hermano José Fernando Ortega continúa la recuperación en el centro de atención integral a la salud mental San Juan de Dios, en la localidad madrileña de Ciempozuelos, donde permanece ingresado desde 2017. El joven ha recibido la visita de su hermana Gloria Camila y su padre José Ortega Cano, a quien no veía desde las fiestas navideñas por culpa de las restricciones sanitarias del covid-19, según recoge ¡Hola! este jueves.

A partir del mes de enero y con la llegada de la tercera ola de contagios, la institución donde se encuentra el hijo del diestro decidió endurecer las medidas de seguridad ante el avance de la pandemia, llegando a prohibir las visitas a sus usuarios. Esta reunión familiar sucede en un momento difícil para la familia por el testimonio de Rociito en la docurserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, donde está desacreditando a la familia Mohedano-Flores.

A pesar de las polémicas protagonizadas en el pasado, José Fernando sigue muy unido a su familia. El próximo 19 de abril tiene una cita judicial por unos hechos sucedidos en 2017, cuando quebrantó la orden de alejamiento de Michu, su pareja y madre de su hija, que también le visita con asiduidad.

La evolución del hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano es muy buena: disfruta de su día a día en el centro y cuenta con una rutina muy marcada. Cuentan que está estudiando con la intención de labrarse un futuro en el campo de la informática cuando recupere su libertad, que estaría cada vez más cerca.

La última imagen de los hermanos juntos

De momento, Rocío Carrasco ha pasado por alto la relación con sus hermanos y sus dardos en documental van más dirigidos a Ortega Cano. "Mi madre tenía la etapa cubierta de maternidad, pero José, no. Y ella estaba feliz por él. Yo estaba encantada con la llegada de los niños. Mi madre y José por la edad no podían adoptar si no tenían alguien que les respaldara, para que los niños no quedasen desatendidos, y esa persona era yo, y la que firma soy yo", aseguró la primogénita de Rocío Jurado.