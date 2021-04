Raquel Mosquera, indignada con Rociíto: desvela quién tiene el reloj de oro de Pedro Carrasco

Una de las principales damnificadas del último capítulo del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, ha sido Raquel Mosquera, mujer de Pedro Carrasco. En el sexto episodio de la docuserie, Rocío Carrasco relató cómo era la relación con su padre en el momento de su muerte y habló sobre las mentiras que ha contado la que era su mujer en los platós de televisión.

Según Rocío, dejó de tener relación con su padre por el trato que dio a Fidel Albiac tras el accidente que casi acaba con su vida. La hija de Rocío Jurado, no perdonó las "humillaciones" que le hicieron a su pareja, motivo por el que retiró la palabra a su padre durante meses. La relación se retomó gracias a la intermediación de Fidel, que amenazó a su pareja con abandonar la casa si no llamaba a su padre.

"Tuvimos una conversación muy larga en presencia de la que era su mujer en aquel momento. Esa conversación terminó con mi padre pidiendo perdón a Fidel y a mí, diciéndome lo mucho que se había equivocado. Tenía miedo que Fidel fuese como el otro señor (Antonio David Flores)", aseguró.

Acusó a Raquel Mosquera de mentir sobre lo que pasó ese día y por decir que Pedro Carrasco murió sin tener relación con ella. Además, dejó caer que su padre se fue "haciendo eses" con el coche aquel día, por "otras circunstancias": "Ella sabe por qué. Le quedará a ella en su mente. Él se dio cuenta de que había metido la pata y que había hecho daño".

También recordó que no recibió todos los objetos de su padre guardados por Raquel, como por ejemplo un reloj de oro con un gran valor sentimental del que se habló en la prensa: "Ese reloj famoso era un Rolex de oro", dijo, aclarando que ella no es "materialista en absoluto" y que solo quería ese reloj porque su padre siempre lo llevaba y tenía la inscripción de la fecha en la que se casó con Rocío Jurado: "La vi en el tanatorio, en el entierro, hablé con ella en alguna que otra ocasión, y ya. Esa señora, señorita, persona, para mí no existe, solo en lo que judicialmente se refiere".

La respuesta de Raquel

Tan solo unas horas después de la emisión, Raquel Mosquera ha respondido a las acusaciones de Rocío Carrasco con semblante serio: "La verdad solo tiene una camino", ha advertido. "Cuando se habla de corazón yo no tengo miedo a nada", ha continuado. Según la peluquera, "el reloj lo tiene ella", y ha asegurado que tiene "la conciencia muy tranquila en ese aspecto".

"Dice cosas que no son verdad y que atentan a mi honor, porque sí o porque no, no es el momento de hablar de ello", ha concluido antes de despedirse de la prensa que la esperaba fuera de su domicilio.