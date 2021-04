Rocío Carrasco ha señalado a Massiel como otra "marioneta" de Antonio David Flores en su cruzada para desprestigiarla. La cantante fue una de las que señaló a Fidel Albiac como presunto maltratador tras asegurar que la hija de Rocío Jurado había acudido a su puesto de trabajo en Día a día con un ojo morado. "Lo trata de disimular con maquillaje", dijo Massiel en octubre de 2005 en el plató de A tu lado, donde compartía mesa con Antonio David.

Esto hizo saltar las alarmas contra Fidel, motivo por el que Rocío Carrasco demandó a Massiel y le reclamó 60.000 euros por el daño ocasionado. La hija de Rocío Jurado ganó el juicio pero nunca perdonó a la que durante años fue muy amiga de su madre. "Yo a esta señora la quería muchísimo. Era muy amiga de mi madre, pero se dejó manipular por el padre de mis hijos", confesó en el documental sobre su vida.

Estas declaraciones han traído a la actualidad a la cantante, que este jueves se topó con las preguntas de los reporteros. El enfado de la artista fue mayúsculo, sorprendida por cómo le preguntaban por cuestiones que ella ha preferido olvidar. "Dejadme en paz", pedía Massiel con semblante serio.

Muy molesta e intentando protegerse de las cámaras con un paraguas, la cantante estalló con un: "¡No voy a contestar! ¡Que no! De ninguna manera". Sin poder disimular su nerviosismo en estos complicados momentos en los que su nombre vuelve a salir a colación del momento más crítico en la relación de Rocío y Fidel Albiac, Massiel repitió en varias ocasiones que se niega a entrar en este tema. "No quiero hablar de esto, no es mi vida". Antes de marcharse, Massiel pidió que la dejen vivir tranquila y en paz.