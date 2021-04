Rocío Flores abandona el plató de Ana Rosa para evitar hablar del documental sobre su madre

"Ha sido una magnífica superviviente en el reality y en la vida", con estas palabras la presentadora Ana Rosa Quintana anunciaba el fichaje de Rocío Flores como comentarista de Supervivientes 2021. La hija de Antonio David Flores se incorpora a El programa de Ana Rosa en plena vorágine por la emisión del documental sobre su madre Rocío: contar la verdad para seguir viva donde habla abiertamente sobre el calvario que supuso su matrimonio.

Muy nerviosa y casi sin voz, Rocío Flores habló sobre lo que espera de la nueva edición y agradeció al programa la oportunidad que le han dado: "Antes de nada, quiero daros las gracias por la oportunidad que me habéis dado (...) La parte del barco me parece bastante complicada, no me hubiera gustado estar ahí. De momento Olga se ha librado de estar ahí y quiero agradecer a todo el mundo que la votase", dijo sobre la decisión de los espectadores, que escogieron a Olga Moreno como una de afortunadas que se libró de vivir en el barco encallado, donde la supervivencia es más complicada.

La nueva colaboradora se mostró especialmente emocionada al recordar el salto de helicóptero de Olga, que dedicó a su marido y su familia, y confía en que pueda dejar los problemas en España y olvidar que tiene otra vida: "Cuando llegas al programa, la fuerza mental depende mucho de las circunstancias que tengas fuera. Bajo mi experiencia, puedo decir que tenía que dejar mi vida fuera y centrarme en la aventura. Espero, deseo y confío en que lo haga porque es una experiencia única".

Rocío también escuchó las palabras de Olga antes de comenzar la aventura, quien expresó su deseo de que, tras el concurso, su familia siga unida y feliz "como lo han estado hasta el día de hoy", y que dedicó unas cariñosas palabras a los hijos de su marido: "Desde chiquititos han estado conmigo. Me ha faltado parirlos. Pero su madre es su madre y yo soy Olga. Esa niña (Rocío) tiene un corazón que ya me gustaría a mi. Con el niño fue una conexión... es pura ternura. Llevo 21 años con mi marido, ¿sabré yo como es mi marido? Si volviera a nacer me volvería casar con él".

Unas declaraciones que conmovieron a Rocío: "Lo ha dejado bastante claro en el vídeo", aseguró con los ojos vidriosos y la voz entrecortada. "Me acuerdo mucho del día que la conocí, me supo ganar muy fácil (...) El día que grabó el vídeo de presentación estaba muy mal, pero ayer la vi mucho mejor. Se va a dejar la piel en las pruebas".

Rocío también recordó su experiencia en el reality y aseguró que regresaría al programa sin pensarlo: "Volvería a Supervivientes de cabeza". Según la hija de Rocío Carrasco, este reality supuso "un crecimiento personal" muy importante en su vida: "Por eso anoche se removió mucho dentro de mí".

Antes de comenzar a tratar el tema del documental sobre Rocío Carrasco, Ana Rosa Quintana avisó de que Rocío Flores había sido contratada para hablar exclusivamente de Supervivientes, motivo por el que abandonaría el plató antes que el resto de sus compañeros. "Vamos a tratar otros temas de actualidad sobre los que Rocío no va a hablar. Gracias por acompañarnos", dijo la presentadora a la nueva colaboradora. "Gracias a vosotros", contestó la joven antes de abandonar el plató.