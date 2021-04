El "Viva España" de Vanessa Escobar y su hijo

Vanessa Escobar tiene dos hijos. El menor padece síndrome de Down. A él le dedica sobre todo el mayor tiempo posible. No comprende cómo una Ministra, Celaá, está empeñada en eliminar los centros especiales para la educación y seguimiento de niños con esa condición. Manuel, que no llegó a ser conocido por su abuelo , Manolo Escobar, lleva un tiempo aprendiendo a cantar "¡Y viva España!" A Vanessa le brota una sonrisa cada vez que su pequeño, que pronto cumplirá seis años, entona esa copla, tan identificada con el sentir de millones de españoles, a falta de un himno nacional con letra. También se le escucha tararear con su vocecilla, aunque parezca inintelegible, las notas de "El porompompero".

Es Vanessa una mujer sensible que vela porque el recuerdo hacia su padre adoptivo no caiga en el olvido, desde su muerte en 2013. A su madre, fallecida tres años después, la tiene asimismo en su memoria. Los quiso con locura. Lleva con orgullo sus apellidos: García Marx. Pero los periodistas siempre que nos referimos a ella le endosamos el apellido con el que su padre se hizo tan popular.

Manolo Escobar y Anita Marx querían tener descendencia. Pero una vez que ella sufrió varios abortos no tuvieron más remedio que recurrir a la institución oficial para tramitar la adopción de una niña. Lo consiguieron con Vanessa, a los tres días de nacer y se la llevaron a su casa. El director de mi revista me puso en guardia y una noche llamamos por teléfono al cantante que, un tanto enfadado y "haciéndose de nuevas", negó ese acontecimiento familiar. Tenía sus razones, como supimos seis meses más tarde, que fue cuando la presentaron ante la prensa. El motivo de por qué esperaron medio año para anunciar su buena nueva es que es el tiempo, o al menos es lo que sucedió entonces al matrimonio, que debían esperar por si los padres biológicos de la criatura se echaban para atrás y no permitiesen la adopción. Vanessa celebra todos los años su cumpleaños el 28 de mayo. Cuarenta y tres el próximo.

Junto a su padre, Manolo | Archivo

Vanessa creció entre atenciones y mimos porque fue una bendición para sus padres. Manolo Escobar estaba exultante tantas veces como se refería a ella, a quien incluyó en su repertorio musical con una canción escrita por uno de sus hermanos: "Mi pequeña Vanessa". Por muy cursi que resultara, nunca dejó de interpretarla, a sabiendas de que muchas parejas en la misma situación que el cantante y su mujer, se identificaban con la historia de su adopción.

"Mi madre dejó de viajar con mi padre y se dedicó a mí por completo. Teniendo yo siete años, mi madre me contó cómo me adoptaron, pero en forma de cuento". Nunca ha tenido deseo alguno de saber quiénes fueron sus padres biológicos. Porque los adoptivos le mostraron siempre todo el amor del que fueron capaces. En correspondencia, puede decirse que Vanessa también supo quererlos por igual y nunca les dio ningún disgusto importante.

Hace veinticuatro años que Vanessa vive feliz y en armonía con su compañero, un arquitecto de Orense llamado Esteban, que nunca ha querido aparecer las revistas. Sus dos hijos son, Marta, de nueve años y el mentado Manuel, casi de seis. Vanessa se licenció en Ciencias de la Información e hizo sus pinitos como actriz, pero ambas facetas las tiene algo abandonadas, sin duda por las muchas horas que dedica al benjamín.