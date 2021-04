Ana Rosa Quintana desvela los detalles del polémico fichaje de Rocío Flores por su programa

Mucho se ha hablado en los últimos días del fichaje de Rocío Flores por El programa de Ana Rosa. La expectación era máxima tras la emisión de la docuserie sobre su madre, Rocío: contar la verdad para seguir viva, pero la joven no tiene intención de hacer declaraciones en ningún programa de Telecinco. De hecho, las preguntas sobre Rocío Carrasco están vetadas en los espacios en los que su hija participa, tanto en el programa de la mañana como en los debates de Supervivientes.

Este lunes, Ana Rosa Quintana quiso aclarar algunos puntos sobre la incorporación de Rocío Flores a su lista de colaboradores y matizó los detalles de su contratación para acabar con todos los rumores que se están generando. Después de que Antonio Rossi diera los detalles de la fuga de Rocío Carrasco del psiquiátrico y afirmara que "eso corre en su contra", la presentadora alzó la mano para pronunciarse sobre el contrato de Rocío con El programa de AR.

"La productora se puso en contacto con Rocío Flores para que comentara Supervivientes antes, no de que saliera, antes de que tuviéramos noticias de que iba a salir el docureality de Rocío Carrasco", aclaró Ana Rosa, ya que muy pocos trabajadores en la cadena conocían que se fuera a emitir el documental. "Nos parecía que era un buen fichaje para comentar el reality, estuvo concursando, esto es previo", reiteró la presentadora. Además, la participación de Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, estaba atada desde hacía semanas.

En las redes sociales se ha atacado duramente a Rocío Flores tras desvelarse que en su contrato está firmado que no va a hablar de su madre, tan solo de Supervivientes. Ana Rosa, ante las críticas, la defiende: "Evidentemente, si tu contratas una persona para hablar del reality no tiene por qué hablar del tema de su madre, aunque esté sucediendo en este momento. No sé si ella hablará o no hablará. Me llama la atención el acoso al que está siendo sometida esa niña en redes, empiezo a pensar que no es fortuito", concluyó.