La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para desentrañar todos los temas de la actualidad social. Una actualidad que Rocío Carrasco se resiste a abandonar, en tanto todavía quedan un buen puñado de entregas por emitir de la docuserie en la que acusa de todos sus males a las personas de su entorno, desde Antonio David a su padre Pedro Carrasco y Raquel Mosquera, pero también incluso el defensor del menor, Javier Urra.

No obstante, y tal y como explicó Federico Jiménez Losantos en Es la mañana, los informes exhibidos por la hija de Rocío Carrasco delatan que "todo está mal" en este juicio público contra Antonio David. "Lo está desde dos intentos, el de la juez y el juzgado de violencia de género, que fracasaron".

Según el director de Es la mañana de Federico, Rocío y los responsables del documental "cogen un informe que fue nuevamente rechazado porque se basa solo en lo que dice ella sobre su grave estado psicológico, que lleva padeciendo ya separada", para fundamentar judicialmente todo su relato.

Pero si estos mismos informes no han sido aceptados por esa vía es porque, precisamente, no están contrastados "con Antonio David y con los hijos, y le dicen que no caben en ningún juzgado".

Jiménez Losantos amplió la información anterior. "Tengo más datos: antes de que ella pusiera esta demanda tan mal puesta lo intentó con uno de los mejores despachos de abogados de Madrid, pagando de antemano. Ellos no lo vieron claro y le devolvieron el dinero. No le pudieron llevar ese caso que iban a perder, como efectivamente se perdió, y viéndola tan frágil no quisieron sacarle el dinero".

Al final, todo en el documental se reduce a denunciar "la mera existencia de Antonio David, que simplemente le altera la psique", dijo Beatriz Cortázar. Rocío piensa que incluso los programas de televisión donde ella ha trabajado no han funcionado por su ex, "porque cómo la iban a contratar dando esa imagen". Todo ello pese a que —como añadió Jiménez Losantos— "lo han hecho una y otra vez".