Rocío Mestre, exnovia de Fidel Albiac, se suma a las demandas contra Rocío Carrasco

La lista de aludidos en el documental de Rocío Carrasco sigue creciendo así como las demandas. A Antonio David Flores, Nuria Bermúdez y Raquel Mosquera se suma ahora Rocío Mestre, antigua amiga de Rociito y la mujer que salía con Fidel Albiac cuando se conocieron en su juventud. Alba, la hermana de Mestre y abogada, confirmó a La Razón que tiene pensado tomar acciones legales para defender su anonimato.

La letrada Marta Fontana será la encargada del caso: "Tomaremos acciones contra Rocío Carrasco y Mediaset por vulnerar el derecho a la intimidad y a la imagen", aseguró, ya que según ella son "responsables directos de dicha vulneración". Cuando Rocío Carrasco recordó cómo conoció a Fidel y mencionó a Mestre, se envió un burofax con el fin de que no se la vuelva a mencionar en ninguno de los programas de la cadena, pero según la abogada "Mediaset no lo ha respetado".

"Mi hermana se ha ganado el anonimato desde hace veinte años y me encargaré de que un juez se lo reconozca", sentenció Alba. Rocío Mestre dejará todo en manos de la justicia y no tiene intención ni de hacer ningún tipo de declaración ni conceder entrevistas. En la actualidad está felizmente casada, tiene dos hijos y una vida estable alejada del foco mediático.

Fidel Albiac y Rocío Mestre fueron novios en 1999, aunque según Rociito, tan solo se trataba de un "noviete", nada serio. La hija de Rocío Jurado sintió un flechazo cuando le conoció y aunque tenía citas con su amiga, estaba segura de que aquel hombre era para ella: "Entablamos una amistad pura y dura. Mientras Fidel salía con Rocío no tuvimos absolutamente nada, hablábamos por teléfono o quedábamos todos por ahí. Fidel me volvía loca, pero yo era consciente de que estaba saliendo con otra mujer", reconoció en la ‘docuserie’.

Pero esta versión choca con la que Mestre dio hace 22 años. En una entrevista con la desaparecida periodista Maika Vergara, la joven contó cómo Fidel la traicionó: "Me sentí engañada. Cuando me enteré de que Rocío y Fidel se veían a mis espaldas se rompieron en mí muchos sentimientos. La falta de sinceridad de una amiga duele, porque es una traición a la amistad".

"Un día, un periodista me contó que se iban a publicar unas fotos de Fidel y Rocío juntos. Me dijeron que cuando mi novio me dejaba en casa se marchaba a ver a mi amiga y que la visitaba en Madrid", confesó. La ruptura con Fidel fue dolorosa: "La traición de una amiga duele, pero más la de un novio, su falta de sinceridad, porque era el hombre con el que quería formar una familia".