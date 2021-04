La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska para debatir los últimos acontecimientos relativos al documental sobre Rocío Carrasco. Un programa en el que la hija de Rocío Jurado realizó impactantes declaraciones, confesando un presunto intento de suicidio que, ahora, los documentos médicos oficiales desvelados contradicen.

Estos documentos desmontan totalmente el relato del documental y de la propia Rocío Carrasco, que aseguró que se lanzaba a hablar tras haber superado este intento de suicidio considerado su momento personal más bajo. Un suceso causado por una serie de situaciones pero con un detonante final que empujó la mujer a cometerlo: la salida a los medios de comunicación de su hija Rocío Flores apoyando a su padre, Antonio David.

Los párrafos de autos judiciales recogidos por el diario El Mundo y la periodista Rebeca Yanque incluyen partes médicos que, al estar incluidos en esos documentos, son por tanto públicos. Unos documentos que la productora de Rocío: Contar la verdad para seguir viva "ha tergiversado y manipulado", dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio, y que demuestran que Rocío Carrasco apenas ingirió un par de pastillas y un ansiolítico. No hay, por tanto, informe médico alguno que avale la tesis del intento de suicidio y su sugerencia de que "queda el Puente de Segovia" -sugiriendo de nuevo el suicidio- es por tanto un relato posterior.

"En la apelación en el recurso para reabrir el caso lo pone, pero no en los partes médicos del hospital". Según Jiménez Losantos, director de Es la mañana de Federico, esto es "una forma de hablar, no hubo nada, ningún hecho. Los textos legales son inequívocos".

Rocío padecía, según esos autos, una "situación grave y sostenida en el tiempo" que provocó un "síndrome ansioso depresivo". Pero ella misma reconoció entonces que no había "desencadenante inmediato de su acción". La protagonista fue derivada del Hospital de San Chinarro al de Puerta del Sur, ambos del grupo HM, y en ninguno de ellos se señala en los informes que Rocío han tenido pensamientos autodestructivos.

En todo caso, ninguno de los dos hospitales señala que se ingiriera una "dosis letal", tal y como aseguran jefes de psiquiatría consultados por el diario El Mundo. Lo que simplemente desmonta la tesis del programa de televisión apoyado por ministras como Irene Montero y su famoso "Rocío, yo sí te creo". "Viendo los documentos el documental no responde a la realidad. Eso es un guión", aseguró Federico Jiménez Losantos.

Un nuevo testimonio

Uno de los puntos más dramáticos del relato de Rocío Carrasco y que reforzaría la imagen negativa de Antonio David Flores es que éste intentó mercadear con esos informes médicos durante la crisis de salud de la mujer.

La periodista Beatriz Cortázar desmintió ese extremo en esRadio y aportó un nuevo testimonio: el de la periodista Mónika Vergara, hija de la fallecida Maika Vergara y que en su momento demandó a Sálvame y Mediaset por intromisión al honor.

"El pasado mes de octubre ella consiguió por sus fuentes estos informes y la que quiso hablar con medios escritos y audiovisuales, pero nadie se atrevió entonces a publicar nada, fue ella, no Antonio David. Me dice que Rocío lo fabula todo, esto se usó como pruebas para abrir un caso sobreseído pero una vez mas la Justicia les dijo no. Fue ella y me autoriza a que lo diga".

Vergara, de paso, desmiente también que hubiera paparazzis en el hospital que justificaran que Rocío se diera el alta a sí misma y huyera, tal y como ella misma afirmó en el documental. A partir de ahí, se dijo en la crónica rosa, como no funcionó en los tribunales "se abrió causa en los platós".

Con esta revelación final de que Antonio David no filtró esos documentos que Rocío dice que filtró se demuestra -según Federico Jiménez Losantos- que "se han tirado a la piscina sin agua contando con un Gobierno detrás y se han metido en un jardín monumental. Cuantos más datos peor quedan la productora y el marido de Rociíto".