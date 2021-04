"Despixelado pactado" de Julia Janeiro, la hija de Jesulín y Campanario, en la portada de '¡Hola!'

Extraña jugada la de ¡Hola! este miércoles con un reportaje que muestra por primera vez la cara de Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Por primera vez para quien no la siga en Instagram, red social en la que sus seguidores han podido ver incluso numerosas partes de su anatomía.

Las revistas no pueden publicar imágenes de menores en virtud de la Ley que protege su derecho al honor. Por eso resulta complicado calificar este reportaje. Obviamente, cuenta con la autorización de sus padres, pero no es una exclusiva como tal, ya que no contiene fotos que no hayan sido extraídas de las redes ni una entrevista con la protagonista. Si tirásemos de jerga periodística ahora prácticamente descatalogada diríamos que estamos ante un "posado pactado". Hoy sería un "despixelado consentido".

En el reportaje, además de apreciar que Jules es una joven morena de estética a caballo entre Kim Kardashian y Morticia Adams, nos enteramos de que estudió en Barcelona Estética Personal Decorativa y Maquillaje Profesional y Caracterización, porque su pasión es la moda.

La revista también confirma que la hija de Jesulín está con el futbolista Brayan Mejía, futbolista del Aranjuez y tres años mayor que ella, y esta vez sí, incluye tres fotos exclusivas en las que se ve a la pareja dedicándose arrumacos.

Rocío Flores habría vetado a varios colaboradores

Mientras los diferentes periódicos y televisiones debaten este miércoles sobre el número de pastillas que ingirió Rocío Carrasco para intentar acabar con su vida, en las revistas el tema del enfrentamiento en este clan es tratado con la elegancia que, de momento, caracteriza a este tipo de publicaciones. Asegura Lecturas que el contrato de Rocío Flores Carrasco con El programa de Ana Rosa y Supervivientes tiene letra pequeña: la hija de Antonio David ha puesto como condición no sentarse con algunos de los colaboradores que se han mostrado críticos con su padre.

La publicación apunta directamente a dos: las periodistas Paloma García Pelayo y Belén Rodríguez, ésta última la valedora de la virtud de Rociíto en los platós de Telecinco.

Lecturas aporta además la prueba de que el control de Antonio David sobre su hija es total: asegura que llama a su hija durante las publicidades para aconsejarla y recomendarla cómo esquivar tensiones con sus compañeros.

La opinión de Pedro Carrasco sobre Fidel

La revista recupera varios extractos de las memorias de Raquel, publicadas por este medio en 2016.

En ellas, Mosquera narra su versión de los últimos años de Pedro Carrasco, marcados por el enfrentamiento con su hija Rocío. Raquel asegura que "Rociíto era caprichosa y no soportaba que le llevaran la contraria". Y narra un encuentro entre Pedro Carrasco, Rocío Jurado, José Ortega Cano y ella misma en el que debatieron si debían apartar a Rociito de su nuevo novio, Fidel. "Al contrario, sólo servirá para que se distancie más de nosotros", sentenció entonces su madre.

Terelu enseña su nueva casa y ficha por 'Lecturas'

La exclusiva de Lecturas de este miércoles tiene a Terelu Campos como protagonista. La periodista acaba de estrenar casa en Aravaca y abre sus puertas a la revista para anunciar, además, que va a empezar a colaborar en ella.

El nuevo fichaje de Lecturas se dedicará a hacer entrevistas con los personajes más buscados y "cada semana abrirá su corazón en un blog en el que se confesará con los lectores". Se titula "Lo que nunca conté".

Hasta entonces, la entrevistada es ella y los temas a tratar, los habituales: el estado de salud de Mila Ximénez, la relación de supuestos celos con su hermana Carmen o su ausencia en Sálvame. Ni una referencia a lo importante: su amistad y defensa férrea de Rocío Carrasco.

Iker Casillas también estrena residencia

Semana publica en exclusiva que el futbolista ha abandonado la residencia familiar tras anunciar su separación de Sara Carbonero y que se ha mudado a un ático muy cercano a la que hasta hace poco fue su casa.

Se trata de una vivienda de lujo en Pozuelo de Alarcón, en la exclusiva urbanización de La Finca. Cuenta con más de 300 metros cuadrados, piscina privada, seis terrazas, cuatro dormitorios todos ellos con baño en suite e incluso biblioteca.

En Diez Minutos leemos en exclusiva que la pareja ya ha firmado su divorcio. El martes 6 acudieron a los juzgados de Pozuelo para ratificarlos. Según la revista, Sara se queda con la custodia de los niños e Íker correrá con los gastos de su educación.

Cayetano anuncia una fundación

¡Hola! entrevista a Cayetano Martínez de Irujo con motivo del anuncio de su próximo proyecto: planea crear una Fundación Cayetana de Alba para "mantener vivo el legado solidario de su madre en Sevilla".

De nuevo, el duque de Salvatierra, que parecía haber recuperado la buena relación con sus hermanos, pone un palo en la rueda de este acercamiento dando a entender que la actual gestión de la Casa de Alba por parte de su hermano mayor no es la correcta.

Dice Cayetano que su madre "donaba cuatrocientos sesenta mil euros a diferentes causas cada año y no decía ni pío", sugiriendo que ahora estos donativos no se realizan, e insiste a la hora de criticar a Carlos: "Es una pena que el patrimonio no se haya mantenido más unido y que mi hermano mayor no cuente más con todos". Eso sí, acudirá a la próxima boda en Liria de su sobrino.

Jaime Martínez Bordiú se casa en secreto

¡Hola! publica en exclusiva las imágenes de la boda de Jaime Martínez Bordiú, que acaba de contraer matrimonio en secreto con Marta Fernández, la mujer con la que sale desde hace doce años.

El hermano pequeño de Carmen Martínez Bordiú explica que ha pospuesto el enlace hasta en tres ocasiones, primero por la muerte de su madre, después por la exhumación de su abuelo, Francisco Franco, y por último por la pandemia. Ahora ha podido celebrarlo en una sencilla firma con media docena de testigos entre los que figura su amiga Paloma Segrelles.

La novia, con traje de pantalón y chaqueta que no era de estreno, asegura que "no pidió cita ni en la peluquería". La prueba gráfica de que así fue, en el ¡Hola!

Cóctel de noticias

Raquel Revuelta, Elsa Anka y Raquel Rodríguez posan en ¡Hola! con sus hijas Claudia, Lidia y Anne, que han heredado la bellezas de sus madres.

¡Hola! dedica su portada a Felipe de Edimburgo y a la "extraordinaria y sorprendente vida de un príncipe de leyenda". En el interior, un genial reportaje gráfico de la vida del marido de la monarca más longeva del planeta.

Carmen Thyssen recuerda en ¡Hola! al barón con motivo de su centenario. Dice la baronesa que "para estar más cerca de él ha hecho un pastel con las velas de los años que tenía cuando se conocieron".

Colate se confiesa en ¡Hola! sobre su difícil divorcio de Paulina Rubio. Dice que la cantante mexicana le ha demandado más de cincuenta veces y que lleva casi medio millón de dólares gastados en litigios. Lo último a lo que le han obligado es a hacer un curso de "parenting", una academia para ser buen padre.

Ana Obregón, abatida de nuevo. Según Semana, la madre de Ana ha sido ingresada en la clínica Ruber de Madrid.

Andrea Molina podría hacer abuela a Lydia Bosch. Mientras ¡Hola! publica un reportaje en el que la actriz celebra sus 35 años sobre los escenarios, Semana incluye unas fotos de su hija Andrea con el vientre algo abultado. La revista insinúa que está esperando su primer hijo.