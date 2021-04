Rocío Carrasco, un "soviet judicial" de "millonarios rojos" que "va a acabar en tragedia"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Paloma Barrientos para tratar los últimos acontecimientos relativos al docudrama sobre Rocío Carrasco. En concreto, el contundente desmentido de productora La Fábrica de la Tele y Jorge Javier Vázquez sobre recientes informaciones de El Mundo que apuntaban a que Rocío Carrasco había tomado tres pastillas antes de ser ingresada, desmintiendo por tanto su presunto intento de suicidio.

En la edición del martes de Sálvame Jorge Javier desveló cuántas pastillas supuestamente tomó Rocío, un tipo de información que jamás hasta ahora se había publicado pero que ahora, por defender su producto de las críticas, no han dudado en sacar a colación. Es más, tras la confusión relativa al supuesto intento de suicidio, desde el programa aseguran que mostrarán el parte oficial que demuestra su versión y la validez del documental: Rocío Carrasco —insisten— se intentó suicidar.

"A una mujer que está así no le puedes hacer un programa. En lo que se ha convertido ese espacio es en una sucursal del ministerio podemita de Irene Montero que participa desde el primer día con la productora en una campaña como la de Juana Rivas, que se erige en una especie de soviet judicial con Carlota Corredera y Jorge Javier como fiscal y presidente de un supuesto tribunal de justicia popular. Esta cosa ha sido juzgada bien o mal, y no se toca. Y además está la presunción de inocencia y la decencia periodística de no dar datos sesgados", resumió Federico Jiménez Losantos sobre la situación.

Carlos Pérez Gimeno consideró la gravedad del asunto y cómo han evolucionado los acontecimientos. "Esto va a acabar en tragedia, algo muy fuerte va a pasar".

Jiménez Losantos volvió a subrayar que, independientemente del número de pastillas, tres o treinta, lo importante es que con su proceder los responsables de Contar la verdad para seguir viva están cuestionando la Justicia y también el punto de vista de los médicos. "Esta productora ha despreciado el código ético, si das una información dala completa, no recortes y di la verdad. Los jueces dijeron que no ha lugar a la demanda. Rocío Carrasco fue a uno de los mejores bufetes y, cuando estudiaron el caso, le devolvieron el dinero porque no había relación posible y ningún juez iba a aceptar eso. Hay tal concurso de circunstancias que un juez no puede aceptarlo, pero llegan Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez y lo hacen. Están tan endiosados, millonarios rojos, que se creen con derecho a todo".

Por tanto, se usa "una víctima real" de la que "han cogido trozos de su biografía". El resultado, "que la están volviendo loca entre todos, y cuando acabe el programa buscarán a otro. Se han convertido en un jurado popular. A ver a quién destrozan hoy. Como ayudan al Gobierno el Gobierno se lo permitirá, pero que no den lecciones", dijo el director de Es la mañana de Federico.

Y es que "sin el respaldo de este Gobierno no habría conflicto. Jorge Javier ha insultado a la audiencia diciendo que su programa era solo para rojos o maricones. El sectarismo es repugnante. La Fábrica de la Tele, o la fábrica de Galapagar, que estaba al día siguiente respaldando sus declaraciones", apuntó sobre la presencia de Irene Montero tuiteando "yo sí te creo" y figurando al día siguiente en Sálvame.