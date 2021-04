Rocío Flores regresa con fuerza a Telecinco: estos son los colaboradores a los que habría vetado

Con la emisión del documental sobre Rocío Carrasco, su hija Rocío Flores se ha convertido en una de las colaboradoras más cotizadas de Mediaset España. Además, el fichaje de Olga Moreno como concursante de Supervivientes 2021 ha alimentado el interés por conocer la opinión de la joven. La expectación ante las que serían sus primeras palabras tras las durísimas confesiones de su madre en la docuserie ha sido máxima.

La revista Lecturas publica este miércoles que es tal el valor que los programas otorgan a Rocío Flores que tiene el poder de decidir con qué compañeros no quiere coincidir en el plató. El veto de Rocío Flores es claro: no quiere trabajar con los colaboradores más críticos con su padre.

Una de las damnificadas ha sido Belén Rodríguez, íntima amiga de Rocío Carrasco y azote de Antonio David Flores desde hace años. El pasado domingo Jordi González se puso al frente del primer debate de Supervivientes 2021, y a la audiencia le sorprendía la ausencia de Rodríguez ya que, días antes, el espacio había anunciado que contaba con ella. Según la información publicada, fue desconvocada horas antes de la emisión.

La dirección del espacio decidió contar con familiares de los nominados, motivo que no convence a muchos, ya que el espacio contó con Isa Pantoja, Gloria Camila e Iván González, que no tienen relación familiar con ninguno de los concursantes. También se criticó que Olga contase con dos defensoras y no una, como el resto.

Además se habla del malestar en los pasillos de Telecinco ante la presencia de Rocío Flores. Algún contertulio de El programa de Ana Rosa habría deslizado que ella tiene un poder "extra": "De momento, Rocío tiene la capacidad de elegir los compañeros con los que se siente más segura". Otra de las afectadas por el veto de la joven sería Paloma García Pelayo, una de las periodistas que más información ha aportado para cuestionar el relato de su padre y que ha estado en las tertulias posteriores a la emisión de la serie documental.