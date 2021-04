Rociíto sentencia a Ortega Cano y desvela qué pasó con Gloria Camila y José Fernando

Rocío Carrasco habló en el séptimo capítulo de su docuserie de su inexistente relación con Ortega Cano y sus hermanos Gloria Camila y José Fernando, vínculos destruidos con el paso del tiempo tras la muerte de Rocío Jurado.

"A José siempre le tuve cariño y mucho afecto. Hablo en pasado. No es que no le tenga afecto, es que no quiero que pertenezca a mi vida", dijo sobre el torero, que acabó sabiendo el drama de su matrimonio con Antonio David (Ortega habló de "maltrato" en un programa ante el ex guardia civil, causando su enfado).

La opinión de Rocío Carrasco cambia a lo largo del tiempo, pasando del recelo inicial al afecto, y después al estado actual: la distancia más absoluta.

Sobre Gloria Camila y José Fernando se mostró más enigmática: "Los quiero mucho, pero no es para hablarlo ahora. Sigue estando la figura central en las relaciones que yo pueda tener, siempre está esta persona en medio", dijo en referencia a Antonio David Flores, de nuevo, la persona causante de esa distancia.