Antonio Canales aclara su verdadera relación con Fidel Albiac

Uno de los encuentros más esperado de la nueva edición de Supervivientes 2021 era el de Olga Moreno y Antonio Canales. En las últimas semanas se ha comentado que el bailaor sevillano mantiene una relación de amistad con Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco, e incluso se llegó a publicar que era su padrino.

Jorge Javier Vázquez quiso aclarar de una vez por todas este asunto por lo que aprovechó que Olga y Canales acudieron juntos a la palapa para nominar para preguntar directamente al concursante: "Antonio, ¿tú eres amigo de Fidel?", le preguntó. "Vamos a ver, no soy su amigo", respondió, y aclaró: "El tío de Fidel ha trabajado siempre en la cartuja de Sevilla, en la cerámica, donde trabajaba mi padre. Pero ni yo soy su padrino ni soy su amigo. Le conozco desde pequeño".

El bailaor aseguró que lo ha visto "dos veces en la vida": "Cuando Rocío Jurado estaba en su momento culmen y pasó lo de los collarines (el accidente de coche de Fidel y Rocío Carrasco) vinieron a casa. Fue la tercera vez que lo vi. Luego nunca he vuelto a tener relación con él", explicó ante la atenta mirada de Olga.

"¿Estuvo viviendo en tu casa?", insistió el presentador. Algo que Canales negó: "Cuando tuvieron un accidente de coche estuvimos todo el día en mi chalet, hablando. Cenamos en casa y luego se marcharon a La Moraleja. Y sí, también conozco a Antonio David Flores y a Rocío Flores", respondió.

"¿Cómo es mi marido?", le preguntó su compañera buscando complicidad. "A mí me cae muy bien y, aunque mucha gente piensa que es un sobrado, luego tiene un corazón muy lindo. Fui la primera persona a la que Rocío le contó que se había enamorado de un guardia civil. En casa sí he tenido a Ro y al niño, pero con Fidel no es tanto trato, solo que conozco a su familia", concluyó antes de mostrar todo su apoyo y cariño a Olga.