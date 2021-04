Rocío Flores desmiente a Rocío Carrasco: "Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Levanta el teléfono, llámanos"

Rocío Flores ha roto su silencio por fin tras la emisión de varios episodios del documental sobre Rocío Carrasco. La joven, nueva colaboradora de El programa de Ana Rosa, fichó por el programa de Telecinco para comentar Supervivientes con la condición de que no se le preguntara por su madre. Sin embargo, la presión mediática a la que se ha visto sometida en las últimas semanas ha podido con ella. Tras concluir el debate sobre el reality, Rocío pidió al presentador Joaquín Prat mandar un mensaje al público y a su madre.

"Claro que tengo sentimientos, y no pocos. Se juzga y se dice y hay muchas cosas que no son así. Conozco a mi madre mejor que nadie y sé mejor que nadie lo que yo he vivido en su casa", dijo sobre cómo se siente sobre todo lo que se está diciendo tras las declaraciones de Rociíto. En cuanto a Antonio David Flores, también quiso puntualizar: "Conozco perfectamente a mi padre. Se ha dicho que a mí se me ha criado en una casa con odio. En mi casa jamás se me ha provocado odio hacia mi padre, siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir", dijo, negando así la versión de su madre.

"Me siento mal, me siento destrozada. Esto es muy injusto y se superan los límites. No soy la única persona que está sufriendo, hay otra y se llama David Flores", aseguró sobre su hermano pequeño. Rocío insistió en que no está manipulada por su padre y que con 25 años, tiene su propio criterio: "Mi padre no es la persona que se está describiendo en ese documental".

Por último, Rocío mandó un mensaje directo a su madre, con la que no tiene relación desde hace años a pesar de sus intentos por contactar con ella. "Lo he intentado por activa y por pasiva de forma privada muchas veces. Lo hice después de Supervivientes y el 3 de diciembre volví a llamar a mi madre. Ayer la llamé dos veces y veo que la única forma que hay de poder contactar con ella es públicamente", se lamentó.

"Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Levanta el teléfono, llámanos, habla con nosotros. Siéntate con nosotros, dejadnos a un lado de todo esto. Vamos a aclarar las cosas, pero no quiero más dolor. Ya no puedo más, la situación en casa es insostenible", sentenció conteniendo las lágrimas.