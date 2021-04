Jaime y Marta después de 11 años y medio, de relación, se dieron ‘sí quiero’ en la mas estricta intimidad. Así me lo comentó en mismo Jaime, cuando le llamé para darle la enhorabuena. “Estamos encantados, y como te puedes imaginar, después de tantos años, era imposible estar más convencidos. Íbamos haberlo hecho en el 2018, pero murió mi madre unos meses antes, de la fecha que habíamos pensado y decidimos cancelarlo. Después vino la pandemia, y ahora ha sido cuando, ya no hemos querido esperar más, por las circunstancias que estamos viviendo, lo hemos hecho de esta manera. Cuando esto termine, haremos una gran celebración, con familia y amigos. Nos hubiera gustado que hubiera sido más secreta, pero no pudo ser y tampoco tiene tanta importancia”. Así lo confesó.

No tienen intención alguna en aumentar la familia, por su parte Jaime, tiene un hijo de su anterior matrimonio con Nuria March, que estudia en París, y con el que tiene buena relación. Para Marta, es su primer matrimonio, y no tiene hijos.

La pandemia, lo han pasado como todo el mundo. “Aguantando como te puedes imaginar, no hay otra solución, deseando como todos, que esto termine de una vez, y poder hacer una vida como la de antes”.

Jaime, es el menor de los 7 hijos que tuvieron los marqueses de Villaverde, y con su hermana Carmen se lleva especialmente bien, y su hijo, Alfonso de Borbón, ha sido uno de sus testigos. La ceremonia se celebró en la notaria de uno sus íntimos amigos de toda la vida, Jaime Pérez- Escolar.

Marta, siempre que se le preguntaba para cuando era la boda, siempre respondía lo mismo. “Cuando Jaime quiera, por mi parte no hay ningún inconveniente”, haciendo alarde de su gran sentido del humor. La gallega, es muy querida por toda la familia, desde que conoció a Jaime en una fiesta en el año 2009, siempre ha estado volcada con él, cuidándole, en épocas que malas de adicciones, que ya son historia Afortunadamente