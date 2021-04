Carlota Corredera amenaza a Rosa Benito por sus críticas contra Rocío Carrasco

Rocío Flores rompió su silencio este viernes y habló abiertamente sobre cómo está viviendo la polémica familiar surgida tras la emisión del documental que protagoniza su madre, Rocío Carrasco. La joven confirmó que ha intentado ponerse en contacto con ella e hizo un llamamiento desesperado para que se produzca un encuentro entre madre e hijos. Una de las voces que se ha puesto del lado de Rocío Flores ha sido Rosa Benito, que ha vuelto a desmentir la versión ofrecida por Rocío Carrasco asegurando que todo lo que ha contado sobre la muerte de Rocío Jurado es mentira.

La reacción de Rosa Benito no ha gustado nada a Carlota Corredera, que desde hace unas semanas defiende a ultranza el testimonio de Rocío Carrasco, llegando incluso a silenciar a los compañeros de plató que tienen posiciones discordantes. "Me parece injusto que des a entender que Rocío Carrasco no ha luchado por sus hijos, porque creo que no es así. Que no coja el teléfono a su hija ahora, no significa que no haya luchado por sus hijos, es mi opinión. También tengo que decir que no voy a traicionarte, Rosa, pero tus compañeros, que hemos trabajado contigo mucho tiempo, también sabíamos en qué términos hablabas de Rocío Flores", dijo Carlota muy seria.

Según la presentadora del espacio de Telecinco, Rosa Benito habría cambiado el discurso que mantenía hace unos años y le recordó las cosas que decía sobre la hija de Rocío Carrasco en privado: "Yo voy a hacer referencia a una foto que subió Rocío Flores cuando creo que aún era menor de edad al lado de la estatua de su abuela en Chipiona y recuerdo perfectamente el comentario que me hiciste. Te doy mi palabra que no lo voy a contar, pero creo que también es de justicia que si no siempre has pensado así de ella, entiendo que estés jorobada por lo que está contando tu sobrina, que te subes por las paredes cuando dice que no hacías todas las noches en Houston. Pero creo que hay que ser justos. Sabes que te tengo muchísimo cariño, a pesar de todo. Y sabes que lo que te digo es verdad", aseguró, intentando amedrentar a su excompañera.

Estas declaraciones ocurrieron después de la confesión que hizo Rosa Benito horas antes en el programa Ya es mediodía donde analizó las primeras palabras de Rocío Flores: "¿Y ahora qué? Una niña que está pidiendo, rogando 'mamá quiero hablar contigo'. ¿Qué hay ahora que tacharle a esta criatura, que hace 9 años que no está con su madre, que no es la primera vez que ha llamado a su madre y no le ha cogido el teléfono? ¿Qué va a contar el miércoles de esto? Por qué somos todos los peor? ¿Por qué es ella contra el mundo? A una niña de 9 años le dice que le ha germinado la semilla del mal como si fuera la semilla del diablo. Si no tiene esa maldad, esa picardía, ese odio. Olé por Rocío Flores lo bien que habla".