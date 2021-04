¿Se llevan mal Andrea y Julia Janeiro? Belén Esteban responde

Julia Janeiro ha acaparado titulares desde que el pasado sábado cumpliera 18 años. Como si de una celebridad se tratara, la hija mayor de Jesulín y María José Campanario pasó el fin de semana rodeada de fotógrafos y reporteros que la siguieron durante horas para conseguir, sin éxito, sus primeras declaraciones. La expectación por la mayoría de edad de la joven se refleja en su perfil de Instagram, donde en tan solo unas horas ha alcanzado más de 100.000 seguidores, lo que podría convertirla en una nueva influencer a tener en cuenta.

Los que la conocen dicen de ella que es "una niña con la cabeza bien amueblada" que tiene intención de dedicarse a algo relacionado con la moda o la estética y que cuenta con la plena confianza de sus padres. De hecho, Julia celebró su 18 cumpleaños en Madrid con su novio Brayan y la familia de éste en vez de hacerlo con sus padres en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Pero como cualquier celebrity, también ha recibido numerosas críticas, sobre todo por su forma de vestir explosiva o sus largas uñas de gel. Una estética que le ha hecho ganarse el sobrenombre de 'mini Kardashian'. Sobre esto quiso pronunciarse Belén Esteban en Sálvame, que se ha convertido en una inesperada defensora de Julia Janeiro: "La niña tiene 18 años, puede ir con las uñas que le dé la gana, se puede poner la ropa que la dé la gana y criticar eso me parece vergonzoso". La colaboradora entiende la expectación mediática por Julia, ya que es algo que también le ocurrió a su hija Andrea Janeiro y otras hijas de compañeros como Anita Matamoros, Alejandra Rubio o Chabelita Pantoja.

Belén también quiso desmentir los rumores que apuntan a que la relación entre las hermanas Andrea y Julia está rota. "Es mentira que las hermanas no tengan relación. No voy a hablar porque es una cosa de ellas pero ya vale de publicar cosas que no son", se quejó este lunes en Sálvame. "Lo que ha ocurrido es entre Jesús, María José y yo, son nuestros problemas, pero mi hija tiene dos hermanos. Del niño no voy a hablar porque es menor, pero de Julia puedo decir que, eso de que no tienen relación, no es verdad", sentenció.

Andrea y Julia no se ven desde hace años y no se siguen en redes sociales pero según la periodista Mayte Alcocer, "se guardan un gran cariño y de vez en cuando se comunican por teléfono". Ambas eran solo unas niñas la última vez que coincidieron.