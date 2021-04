Belén Ro desvela por qué Antonio Canales niega a Fidel Albiac

La relación entre Antonio Canales y Fidel Albiac sigue siendo motivo de aclaraciones en Supervivientes. El bailaor desmintió las palabras de Rocío Carrasco, que incitaban a pensar en un parentesco casi familiar entre ambos.

"No soy amigo. El tío de él ha trabajado siempre en la cartuja de la cerámica de Sevilla donde trabajaba mi padre, pero ni yo soy su padrino ni soy amigo, pero lo conozco desde pequeño", dijo al respecto, asegurando que lo había visto "dos veces en la vida". Su mayor contacto con él fue una cena posterior al famoso accidente de coche con su pareja, pero, además, matizó: "Sí, también conozco a Antonio David y Rocío".

Belén Ro, desde plató, ha querido insistir en el tema asegurando que Antonio Canales no decía la verdad. "Cuando echan a Fidel de la casa donde vivía con Rocío Carrasco, a mí me llama. Se iba a quedar en casa de mi amiga Yolanda. Yo vivía con mi madre y mis hermanos y no se podía quedar conmigo. Estando allí llama Canales, le va a buscar el chofer, se va a vivir con él un mes. La madre de Fidel llega y está en casa de Canales 15 días. El tío de Fidel y Canales han sido íntimos. Ahora Canales lo niega, para mí porque está manipulado por Olga"

Para Belén Ro, "se quieren desentender de Fidel para que parezca que Rocío Carrasco está más sola todavía. La familia de Fidel está muy dolida con Canales por haberles negado en público" dijo sorprendida en el programa del domingo.