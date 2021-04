Bárbara Rey, ingresada en un hospital de Marbella: sus familiares muestran preocupación

Bárbara Rey está ingresada en el Hospital Quirón de Marbella tras haber contraído la covid-19. Según ha podido confirmar la revista Semana, el ingreso de la actriz se produjo después de que pasara unos días de descanso en la ciudad de la Costa del Sol. Allí sintió síntomas propios de la enfermedad, así que se sometió a una PCR cuyo resultado fue positivo.

La de Totana se había marchado a Marbella a desconectar durante unos días tras firmar el contrato del programa El desafío en Antena 3. Será concursante de la segunda edición del reality show presentado por Roberto Leal en el que varios famosos demuestran en plató si son capaces de poner a prueba sus habilidades físicas ante complicados retos. Además de la murciana, el programa contará con otros rostros conocidos como Omar Montes, Jesulín de Ubrique o El Monaguillo.

En declaraciones a la citada publicación, la familia de la vedette que este año ha cumplido 70 años ha mostrado su preocupación y extrañeza ante el contagio de Bárbara ya que desde que se declaró la pandemia ha vivido "completamente sola y aislada" en su residencia de la localidad murciana de Totana, de donde ella es natural.

En declaraciones recientes al digital Jaleos, Sofía Cristo, hija de la vedette, mostraba preocupación por lo que le pudiera pasar a su madre: "El aislamiento de mi madre es un sinvivir para mí, no paro de pensar en los riesgos que puede correr". Además, la Dj lamentaba el fallecimiento de unos amigos de la familia: "Los padres de unos amigos han muerto y me da pánico. Me preocupa que a mi madre le pueda pasar cualquier cosa".