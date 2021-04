Enrique Ponce pierde la paciencia: "No quiero decir nada. Quiero vivir"

Es la primera vez que Enrique Ponce comparecía ante los medios de comunicación, y la expectación estaba servida por todo lo que ha ocurrido desde que se supo de su ruptura con Paloma Cuevas y su relación con Ana Soria. El motivo ha sido la presentación del cartel taurino, de la corrida que se celebrará el próximo 29 de mayo en Navalcarnero, que será un mano a mano con Gonzalo Caballero.

Enrique, a su llegada, posó en el photocall, y no tuvo ningún problema en hablar de temas taurinos hasta que se le preguntó cómo está llevando todo lo acontecido desde que se supo su relación con su novia. Su respuesta fue muy clara. “Yo estoy muy bien, muchas gracias, y no tengo nada más que decir”. No quiso responder a ninguna otra de índole personal, como la firma del divorcio y demás. En un nuevo intento, y fuera de focos y cámaras, ya más molesto, dijo que no iba a hablar, y que le dejásemos en paz. “No quiero decir nada. Me habéis dado un verano…Quiero vivir. Tenéis que entenderme que me haya sentido sobrepasado. No estoy acostumbrado, siempre me he portado bien con vosotros”. Así lo expresó.

Con Gonzalo Caballero | Archivo

El maestro dijo sentirse feliz con este regreso a los ruedos, a pesar de haber sido el que más ha toreado en este tiempo de pandemia. “Estoy feliz, esta corrida va a ser muy bonita, con mucha ilusión, y deseando que todo vaya poco a poco volviendo a la normalidad dentro de lo que cabe, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y deseando que todo salga bien. La Covid ha afectado mucho como a todo. La temporada se presenta bien, esperando que todo vaya fluyendo, todos somos conscientes de lo complicado que está todo. Todos estamos viviendo situaciones muy duras en general con tantos fallecimientos y desastres económicos, que al mundo del toro le ha tocado de lleno”.

Por su parte, Gonzalo Caballero, su compañero de cartel, también acudió acompañado de su novia Julieta. Hay que recordar que el diestro estuvo a punto de perder la vida a consecuencia de una cogida que tuvo en la Plaza de las Ventas de Madrid hace 2 años, y que le ha tenido apartado de los ruedos. “Después de vivir de milagro, estoy muy contento de este regreso y más compartiendo cartel con Enrique Ponce. Es la segunda vez que lo voy a hacer, es para mí un honor. Es la gran figura del toreo, lo lleva demostrando desde hace mucho tiempo y reaparecer a su lado es un orgullo. Estuve 9 minutos muerto, recuperar esa pierna, que casi todas las cornadas las tengo ahí, y poder superar el tema psicológico, después de tanto tiempo en la UCI, no ha sido fácil", declaró.

Cuando se le preguntó por su novia, se le cambia la cara. “Tengo a una niña maravillosa a mi lado, y al final los toreros con todo lo que sufrimos, en esta situación tan complicada en el olvido de la recuperación en silencio, el tener a una persona que siempre te apoye y está a mi lado... tengo que reconocer que soy muy afortunado. Así lo explicó.

Gonzalo no tiene planes de boda a corto plazo. “Todavía somos muy jóvenes, aunque todo llegará en un futuro, porque a los dos también nos apetece ser padres. De momento tengo que superar algunas secuelas”