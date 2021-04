El "Yo sí te creo" mexicano: la terrible acusación de abusos que persigue a Enrique Guzmán

La cantante mexicana Alejandra Guzmán dijo que pone "las manos al fuego" por su padre, el también cantante Enrique Guzmán acusado por su nieta, Frida Sofía, de haber abusado de ella cuando era pequeña.

En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, la artista dejó muy claro que pone las manos en el fuego por su padre y señaló que él "es un gran ejemplo para mí y es un gran hombre".

Esto en reacción a las declaraciones de su hija quien hace unos días en una entrevista reveló posibles abusos por parte de su abuelo, generando un monumental escándalo y una serie de reacciones encontradas en el país: quienes entonan el "Frida yo sí te creo" —un hashtag en Twitter— y quienes respetan la presunción de inocencia del cantante.

"Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija y acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios", puntualizó.

La rockera señaló que el tema es algo "muy delicado" y aseguró que es "muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando". Afirmó que ella también atraviesa acusaciones "sin bases, que no son justas".

La denuncia de Frida podría reportar a Enrique Guzmán varios años de cárcel (hasta nueve) en el peor de los casos, aunque al tratarse de un abuso agravado con razón de parentesco, la joven tenía hasta 2017 para denunciarlo según las leyes de Ciudad de México. Allí, las sanciones por abuso sexual son de dos a siete años de cárcel y si lo cometió un familiar puede alcanzar hasta nueve años.

Una acusación a la que ahora se suma la de Pablo Moctezuma, empresario y ex de Alejandra Guzmán, de la que asegura que le confesó los abusos de un familiar en su infancia, aunque dijo no saber cuál. "A mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da: me contó que fue abusada, que fue abusada sexualmente por alguien en su familia".

Alejandra Guzmán, en medio del terrible escándalo, pidió a su hija arreglar el asunto "de la mejor manera" a través de la búsqueda de un terapeuta "alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos", refirió y le ofreció su corazón "y todo mi amor porque yo te parí". También pidió comprensión a los medios sobre el tema pues, dijo, es un "asunto familiar, delicado".

Frida Sofía, de 29 años, ofreció una entrevista publicada el pasado miércoles en la que habló de muchos temas relacionados con la relación con su madre y con toda su familia. Pero la revelación de posibles abusos por parte de su abuelo fue el momento más tenso, le provocó lágrimas y se mostró visiblemente afectada.

Además, dijo que jamás se había atrevido a contarlo porque llegó a sentirse culpable ya que, explicó, al ser una niña entendía que era la manera "normal" en la que un abuelo trataba a su nieta.

El jueves, Enrique Guzmán estuvo presente en un programa de televisión en el que aseguró que las afirmaciones de Frida Sofía sobre tocamientos por parte de su abuelo a los cinco años eran falsas. Sobre esto, la familia añadió en el comunicado que esa fue la primera y la última aparición en medios por su parte para hablar sobre la polémica.

"No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que 'periodistas preocupados' se aprovechan de la lamentable situación de Frida", indicaron.

Esta no es la primera vez que Enrique Guzmán, de 78 años, recibe este tipo de acusaciones, puesto que su exmujer, la reconocida actriz Silvia Pinal, dijo hace años en un libro autobiográfico que había recibido por su parte muchos tipos de violencia, desde celos hasta golpes y violaciones.