Joaquín Prat desvela lo que le dijo Rocío Flores tras su polémica intervención

El pasado viernes, Rocío Flores regresó al plató de El programa de Ana Rosa donde colabora hablando de Supervivientes y sorprendió a la audiencia rompiendo su silencio sobre Rocío Carrasco. En su intervención, la joven rogó a su madre que le cogiese el teléfono y negó que su padre les haya separado de ella: "Te lo digo a ti mamá. Lo he intentado de manera privada. Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Coge el teléfono. Basta. No puedo más", dijo con la voz entrecortada.

Estas palabras han causado un gran revuelo mediático y multitud de reacciones, motivo por el que el presentador Joaquín Prat ha querido compartir con los espectadores cómo vio a la joven tras la intervención: "Tuve la oportunidad de hablar con ella después de lo que dijo", aseguró. "Se ha dicho que lo hizo animada por su padre para intentar rebajar un poco la presión mediática que hay sobre él y la repercusión que han tenido las palabras de Rocío con respecto a Antonio David... (...) A mí lo que me dicen es que él le dijo a su hija que no lo hiciese (...) Que no dijese lo que dijo. No sé si es verdad o no. Lo que le recomendó es que no se metiera en ese jaleo", aseguró, dejando en el aire la posibilidad de que Antonio David intentara frenar a Rocío Flores ante un posible acercamiento con Rocío Carrasco.

En cuanto al discurso de Rocío Flores, Joaquín Prat señaló cuál es el punto clave: "Dijo algo importante, venía a desmentir a su madre, que en la casa de su padre nunca le habían inculcado en contra de su madre".

Por su parte, Ana Rosa Quintana volvió a posicionarse junto a la joven y pidió a Rocío Carrasco que reflexionase sobre la relación con sus hijos: "Sus hijos están esperándola, no los ha perdido". La presentadora se mostró indignada por los ataques que Rocío Flores está recibiendo en las últimas semanas tanto en las redes sociales como en los platós: "Es una bobada pensar que esa chica está manipulada por su padre (...). Por el hecho de creer que Rocío Carrasco está diciendo lo que siente, ¿hay que denigrar lo que dice una niña de 25 años?".

Ana Rosa concluyó mostrando todo su apoyo a Rocío Flores: "Yo sí te creo". La periodista expresó la gran "injusticia" a la que está sometida la nueva colaboradora: "Esta niña está sufriendo un acoso, una revictimización (...) Con esta criatura se está siendo muy injusto".