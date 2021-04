Chabelita desvela desde cuándo no se habla con Isabel Pantoja: "Es lo que hay"

Isa Pantoja comentó en El Programa de AR las últimas novedades en torno a su familia, después de que el drama derivado de La herencia envenenada parezca por fin haberse suavizado.

Esta misma semana, su madre Isabel Pantoja salió de un largo periodo recluida en Cantora para acometer la grabación de su próximo programa en Telecinco, un talent-show donde ejercerá de juez, desplazándose en avión hasta Madrid.

Mucho se ha hablado y publicado sobre cómo está la relación de Pantoja con sus hijos. La que mantuvo con Kiko Rivera es ya irrecuperable, pero el entorno de la tonadillera y gran parte del público no entienden que el portazo de la cantante se haya producido también con Isa Pantoja, que siempre se ha posicionado neutral en el conflicto. "No tenemos comunicación", confesó contundente al respecto la joven.

"La última vez que hablé con ella fue el 7 de marzo, el día que llamó a casa para felicitar a mi hijo Albertito. La he llamado, la he dicho que aquí estoy, me he saltado la valla de Cantora... pero ya no puedo hacer nada más", ha dicho, manifestando de manera evidente su frustración con su madre, que quedó en ir a buscar a su nieto pero nunca lo hizo.

"Ella no quiere dar el paso, no ha pasado nada malo ni ninguna pelea. No me gusta que estén todo el rato diciéndome: llámala, llámala. Si no quiere, es lo que hay", manifestó muy contundente.

Su presencia en El Programa de AR era, no obstante, para comentar las últimas palabras de su ex, Alejandro Albalá, ahora concursando en Supervivientes. El joven explicó su versión del final de la relación que mantuvo con Chabelita, que aseguró en plató no recordar "el motivo de la separación, pero nosotros ya estábamos con nuestras idas y venidas. Cuando estoy sola y me ha dejado, yo puedo hacer lo que quiera. Él decidió que nos separásemos, pero yo decidí dar el paso de divorciarnos".