Jordi Cruz: "Nunca habría votado al Partido Popular, pero ahora votaría por Isabel Díaz Ayuso"

El chef Jordi Cruz, de nuevo ejerciendo de juez en MasterChef 9, se ha convertido en tendencia con unas claras palabras en el programa de la SER Aquí, amb Josep Cuní, sobre las elecciones madrileñas. "No puede ser que yo, que nunca habría votado al Partido Popular, ahora votaría por Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué está pasando?", dijo al periodista en relación a las elecciones del 4 de mayo.

Jordi Cruz, cocinero en el restaurante ABaC, se encontraba hablando con otros profesionales de la situación de la hostelería en la pandemia cuando se cumplen ya varios meses con sus locales cerrados debido a las medidas impuestas por Ada Colau, que contrastan con las de Ayuso en Madrid, donde con medidas de separación se puede abrir hasta las 23:00 horas. El chef espera que a partir del 9 de mayo, fecha del final del estado de alarma, al menos puedan "dar servicio hasta las once".

Cruz ha señalado el contraste de comunidades como Cataluña con países como Alemania, con unas medias muy severas que al menos se han compensado con ayudas. "No puede haber tanta diferencia entre lo que pasa con los restaurantes a Barcelona y Madrid. No se dan ayudas y nos hacen pagar impuestos. El nuestro es un trabajo social y el virus es anti-social. Mímanos un poco. Ayudas cero", ha explicado.

"No sólo no nos han dado dinero, sino que se nos ha dado por muertos. Se nos hace pagar impuestos y se nos da por muertos. Y las ayudas que hay... es que hay sitios que ya están muertos, no os daremos ayudas. Es que ni la posibilidad. Nos han hecho que nos enmierdemos".

Hay un cúmulo de acontecimientos que han conducido a esta situación ya incluso antes de la pandemia. El procés ha dado mucha guerra, eso se ha cargado la ciudad más bonita de Europa y ahora estamos en la UCI. Abro cinco restaurantes en Barcelona y los políticos están degradando la ciudad. Somos pequeños. Pido seny y valor", señaló con unas palabras que, naturalmente, le han reportado todo tipo de insultos en Twitter.