Jesulín y Campanario hablan sobre Julia: "Me hace gracia que la comparen con las Kardashian"

La mayoría de edad de Julia Janeiro ha generado un gran revuelo mediático, como años atrás ocurrió con otros como Isa Pantoja, Alejandra Rubio o Rocío Flores. A diferencia de estas, parece que la intención de Julia es mantenerse apartada de los focos, así lo aseguran sus padres Jesulín de Ubrique y María José Campanario en una entrevista que han ofrecido a la revista ¡Hola!

El torero se muestra orgulloso de su hija y le duele no haber podido estar junto a ella el día de su cumpleaños ya que ella vive en Madrid con su novio y el matrimonio tiene su residencia en Arcos de la Frontera, Cádiz: "No hemos podido estar con ella por la pandemia. Lo que más nos duele en el corazón es no haber podido estar con Julia, pero es que era imposible (...) Fíjate que esta semana voy a Madrid a grabar el programa El desafío y no voy a poder ver a mi hija porque las medidas anti-covid son muy estrictas".

Jesús Janeiro desea que su hija tenga una vida "feliz" y que cumpla todos los objetivos y proyectos, "que son muchos". "Es verdad que ha pasado una etapa de niña a mujer, aunque yo la veo como una cría. Es una chica bastante guapa, comprendo el interés que pueda despertar pero ella es la primera que ha querido que todo esto fuese lo más normal posible".

Por su parte, Campanario ha notado a su hija "súper tranquila" y la define como una niña "muy tímida y reservada" a pesar de las fotografías "de mujerona" que sube a las redes sociales. Además, reconoce que le hace "gracia" que comparen a su hija con las Kardashian: "Sí, es un perfil muy parecido, lo reconozco. He visto que se han dicho muchas veces, pero para nada mi hija va en esa dirección".

Sobre el futuro que esperan de su hija, lo tienen claro: "Va a hacer dos módulos y después irá a la universidad" y si decide sacar partido a sus redes sociales colaborando con marcas, Campanario la apoyaría: "Ella no haría daño a nadie. Lo que me daría pena es que dejase sus estudios. Pero está centrada en lo que quiere hacer y en su inglés".

De su yerno todo son buenas palabras: "Es buenísimo y mantenemos una relación excelente. Pero preferimos no hablar de él".