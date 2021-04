José Bono Jr. y Aitor Gómez cancelan su boda por una fuerte crisis en la pareja

José Bono Junior, hijo del exministro socialista José Bono, y Aitor Gómez han cancelado su boda, prevista para el próximo 3 de julio. La pareja atraviesa una fuerte crisis sentimental que ha dejado en el aire sus planes de futuro y, a la espera de solucionar o no sus diferencias, han decidido suspender el enlace y no continuar con los preparativos, según adelanta Semana.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que el hijo de José Bono y su novio se están dando un tiempo de reflexión y ya han comunicado a su entorno más cercano la suspensión de su enlace, al menos hasta que decidan si quieren seguir adelante. La pareja lleva planeando la boda desde 2019 y fijaron la fecha para casarse el 20 de junio de 2020. Sin embargo, la pandemia del coronavirus truncó sus planes.

Además de cambiar la fecha, el jinete y el empresario también buscaron una localización nueva. En lugar del Palacio de Galiana en Toledo, escogieron el castillo de Batres situado en la localidad del mismo nombre, en el límite entre Toledo y la Comunidad de Madrid, y declarado conjunto Histórico-Artístico en 1970.

La crisis entre José y Aitor llega después de cinco años de convivencia y muchos planes de vida juntos, entre ellos, formar una familia. Siempre han llevado su relación con mucha discreción pero Aitor está muy integrado en la familia y se ha dejado ver en todo tipo de eventos y celebraciones familiares: cumpleaños, viajes con la familia o en la comunión de uno de los hijos de Amelia Bono y Manuel Martos.

A pesar de que no pudieron celebrar su boda, sí montaron una fiesta para celebrar su amor rodeados de amigos y familiares: "Por causa mayor no tuvimos nuestro gran día, pero nunca se nos acabarán las ganas de celebrar. Celebrar el amor, celebrar la vida, celebrar la grandes familias que tenemos y celebrar la maravillosa familia que uno elige, los amigos. También hubo tiempo para acordarnos de los que ya no están, pero sobre todo, para bailar, disfrutar y pasar tiempo con los que más queremos", escribió entonces Aitor. También dedicó un bonito mensaje a José: "El año que viene será nuestro gran año, si nada de nuevo lo impide. Afortunado de tenerte, de tenernos. Te quiero".