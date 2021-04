Rocío Flores confiesa cómo afronta la esperada entrevista de su madre en Telecinco

La emisión del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva supuso la ruptura del silencio de Rocío Carrasco después de dos décadas sin hablar sobre todas las polémicas familiares que la rodean. Su testimonio ha copado cientos de titulares, ha generado debate en la sociedad y ha marcado un hito en la historia televisiva y del corazón en España. Un duro testimonio cargado de contradicciones y medias verdades que este miércoles intentará aclarar en directo en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera.

Una de las grandes controversias es la inexistente relación entre Rocío Carrasco y sus hijos. Aunque aún quedan varios episodios del documental por emitir, la hija de Rocío Jurado ya ha dicho que da por perdida la relación con ellos, especialmente con Rocío Flores. Por otra parte, confesó la terrible decepción que sintió con la presunta actitud de su hija cuando murió su abuela: "Supe que esa semilla del mal, que yo siempre he dicho que habían implantado en ella, había terminado germinando y estaba floreciendo (...) A esa niña, la había parido yo pero parecía que no tenía nada de mí", declaró.

Rocío Flores, que hasta hace unos días se había mantenido en silencio, estalló contra su madre y negó que su padre les haya enseñado a odiarla, además, le recordó que nadie le ha quitado a sus hijos: "Estamos aquí. Llámanos, siéntate con nosotros. Habla con nosotros en casa", pidió la joven muy emocionada en El programa de Ana Rosa donde fichó como colaboradora justo al tiempo del comienzo de la emisión del documental.

Este martes, Rocío Flores acudió al plató de Supervivientes: tierra de nadie, donde Carlos Sobera le preguntó cómo se encuentra anímicamente ante lo que va a suceder: "Estoy", contestó al comienzo de la gala. : "Digo lo mismo que dije el primer día, no tengo miedo a nada. Es libre de decir lo que quiera. Lo que dije el viernes (sus declaraciones en El programa de AR) son los sentimientos que tengo".

"Creo que quedó bastante claro. No quiero que la gente mezcle Supervivientes con otras cosas. Soy colaboradora de Supervivientes. Expresé mis sentimientos el viernes porque estallé y lo quise hacer. Me salió desde dentro y a partir de aquí no tengo que decir nada más", añadió.

"Los mismos sentimientos que yo expresé el viernes públicamente, ya que no he podido hacerlo de forma privada, se los expresé a mi padre de forma privada cuando lo he creído necesario o cuando algo no me ha parecido bien. He tenido total libertad para sentarme con él y expresarlo sin más", sentenció Rocío Flores.