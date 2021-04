Ana Obregón sale en defensa de Lequio tras las insinuaciones de maltrato de Rocío Carrasco

Alessandro Lequio ha sido uno de los colaboradores de televisión más críticos con Rocío Carrasco desde que se estrenó la docuserie sobre su vida en Telecinco. El italiano no entiende que Rociito no esté preparada para hablar con sus hijos ni coger el teléfono tras el episodio de malos tratos que vivió con su hija Rocío Flores hace ya nueve años. Tampoco cree que la hija de Rocío Jurado estuviera silenciada, ya que según él, hablaba "por detrás" o a través de exclusivas en la revista ¡Hola!

Sobre las críticas -entre ellas las de Lequio- se habló el pasado miércoles en la gran entrevista orquestada por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. "Creo que no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado. No se ha parado ni siquiera a ver ni una palabra ni una frase que yo haya dicho. No ha entendido nada pero tampoco me extraña porque perro no come perro", dijo Rociito, que cree que si Lequio tiene ese pensamiento es porque "al final está demostrando que si no es igual, es muy parecido [a Antonio David Flores]". Unas palabras con las que de alguna manera Rocío insinúa que Lequio también es un "maltratador", como lo es para ella su exmarido.

-Rocío Carrasco: "Lequio defiende a Antonio David porque es muy parecido a el" #RocíoEnDirecto pic.twitter.com/vAswd10PYI — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 21, 2021

La respuesta de Lequio llegó el jueves en El Programa de Ana Rosa. "Soy consciente de que Rocío Carrasco es una mujer que no está bien, creo que lo que dice hay que escucharlo con cierta caridad, pero no está bien señalar a la gente de haber cometido un delito cuando es falso", relató. "Nunca, nunca, nunca he sido denunciado por maltrato y no he sido condenado por maltrato", declaró Lequio ante las insinuaciones de Rocío, y añadió: "Ella piensa los que no están con ella están contra ella, y eso no es así". Por último, quiso hacer una aclaración: "Por decir que no entiendo que una madre lleve 9 años sin ver a sus hijos no quiere decir que Antonio David sea santo de mi devoción".

La defensa de Ana Obregón

A menos de un mes de cumplirse un año del fallecimiento de su hijo Álex Lequio, Ana Obregón quiso salir en defensa de su exmarido y padre de su único hijo ahora que se le ha puesto en el punto de mira. La actriz publicó una fotografía antigua de padre e hijo cuando Álex solo era un niño con un escueto mensaje: "Qué buen padre has sido y eres. Aless te adoraba".

Rocío Carrasco se agarra a la versión que dio Antonia Dell'Atte durante la emisión de Lazos de Sangre en julio del año pasado. Antonia se enfadó con los responsables del programa y la prensa rosa, a la que acusó de "cómplices" de su "verdugo", así como de "esconder y manipular una verdad". "El maltratador diabólico que me ha maltratado, he denunciando en España y he sido la primera en decirlo se llama Alessandro Lequio Di Assaba", escribió en Instagram entonces Dell'Atte.

Antonia hizo referencia a la denuncia que interpuso contra Lequio por maltrato. Pero no hay sentencia que demuestre que este hombre la maltrató, por lo que en el programa optaron por omitirlo porque no hay una sentencia firme.