Fidel Albiac utiliza la entrevista de su mujer para ajustar cuentas con María Patiño

Fidel Albiac entró en directo en la entrevista de Rocío Carrasco en el programa Rocío: contar la verdad para seguir viva para mostrar apoyo a su mujer y explicar cómo ha sido vivir con una mujer "sufridora". Aunque durante los últimos años ha evitado hablar sobre las polémicas familiares que han rodeado a su esposa, a pesar de las duras acusaciones que se han vertido en su contra, este miércoles participó en el espacio para dejar claro que el matrimonio está muy unido: "Quiero darle mi apoyo público, que no sé si hace falta o no, pero no solo a ella, sino a toda persona que se ha visto en esas circunstancias".

"A él le ha costado estar al lado mío, pero no se ha ido ni muerto", apostilló Rocío Carrasco, muy emocionada por el "gesto de amor" público de su marido en un momento tan complicado para ella. "Me han puesto millones de trapos desde el minuto cero pero no vamos a decir que eso iba dentro del oficio. No me gusta salir en los medios pero, ¿y qué hago? Lo que veo en mi casa desde hace años es un sufrimiento muy continuo", explicó el representante.

Aunque aseguró que no quería quitar protagonismo a su mujer, Fidel aprovechó para ajustar cuentas con María Patiño, con la que se ha visto en los juzgados en más de una ocasión. El abogado interpuso una demanda a la periodista a raíz de una publicación en la que explicaba algunos detalles ocultos de su vida. La justicia dio la razón a la periodista que tenía a su favor la declaración de varios testigos, entre ellos Rocío Mestre, exnovia de Fidel, que confirmaban sus palabras. "Dijiste que mis padres tienen problemas psicológicos, que me expulsaron de un instituto. Te equivocas en todo lo que dices", le recriminó a Patiño.

Entre ellos se produjeron varios momentos de tensión, especialmente cuando María Patiño se jactó de haberle ganado en los tribunales: "Para ser mentira todo lo que dije, el juez me dio la razón. Además, me reafirmé, me reafirmo y me reafirmaré en todo lo que dije", se defendió Patiño.

Rocío Carrasco salió en defensa de su marido e intentó desprestigiar a la colaboradora: "¿Tú conoces a Fidel Albiac? ¿Cómo puedes juzgar a una persona que no conoces?". María Patiño defendió su trabajo y culpó a la entrevistada de dar pie a que se publicasen ciertas informaciones: "Tú has estado mucho tiempo en silencio. Eso ha dado pie a equívocos. Y ese silencio tuyo y esa ambigüedad de no explicar las cosas y ese no saber qué te sucedía yo percibí no que te estaba protegiendo sino que te estaba aislando", concluyó.