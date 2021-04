Julia Janeiro, traicionada por una amiga: desvela un polémico episodio de su pasado

Cuando está a punto de cumplirse una semana de la mayoría de edad de Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha visto como han empezado a salir a la luz las primeras informaciones sobre su vida privada. La primera en contar intimidades sobre la joven ha sido Claudia, exnovia de Brayan Mejía y examiga íntima de Julia, que asegura que comenzaron su relación a sus espaldas.

Al parecer, Julia iba a quedarse en casa de su amiga durante una temporada pero por circunstancias tuvo que instalarse en la del entonces novio de Claudia. A partir de entonces, Julia y Brayan le ocultaron que entre ellos había surgido algo más que una amistad. Además, la examiga ha aprovechado para revelar detalles sobre el pasado de Julia: "Es muy rara, o sea, es una buena persona en su fondo pero es muy rara, porque al haber tenido la vida que ha tenido nunca se ha fiado de nadie. Como que era muy cohibida en algunos sentidos. Sí que es verdad que ella es muy suya".

"No se habla con nadie de Jerez. Es que dice que ella en Jerez se siente muy sola. Ella se fue a Barcelona, ella llorando, porque allí no quería estar. Entonces se volvió a Madrid. Sus padres no querían que estuviese por el tema de las cámaras. Porque iba a estar más agobiada (...) Ella decía que quería ser anónima", añadió.

Sin embargo, según la información aportada por el paparazzi Gustavo González, en Ambicionas habrían ocurrido varios episodios tensos con motivo de la mayoría de edad de Julia. Ella habría querido presentarse en una exclusiva, algo que finalmente no ha pasado ya que han sido los padres quienes han hablado de ella.