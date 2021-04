El romántico encuentro de Sonia Ferrer y su novio policía en plena calle

Sonia Ferrer protagonizó el pasado miércoles un romántico e inesperado encuentro ante las cámaras con su novio policía que dejó claro lo bien que les va. La actriz y presentadora se encontraba comiendo con una amiga en un restaurante del madrileño barrio de Salamanca cuando, de repente, apareció un furgón policial del que se bajaron tres agentes de la UIP de la Policía Nacional que trabajaban en la zona.

Uno de ellos era el novio de Sonia, que se acercó a charlar con ella durante unos minutos. La pareja se mostró discreta ya que había fotógrafos, pero él hizo un pequeño parón en su jornada laboral para saludar a su novia y darle un beso mientras sus compañeros esperaban pacientes.

El agente de policía, llamado Sergio, le ha devuelto la sonrisa a Sonia tras su ruptura con Pablo Nieto, hijo del mítico piloto Ángel Nieto. Apenas llevan unos meses de relación y la misma va viento en popa. "Estoy feliz, encantada, él es maravilloso", aseguró hace unas semanas cuando le preguntaron por su nuevo amor tras ser pillados durante una cita. "Vive aquí en Madrid, no es de aquí, pero vive aquí. Sigue siendo incómodo para mí cuando me preguntan esas cosas, contesto porque no hay nada que ocultar", confesó la presentadora.

La pareja se conoció gracias a unos amigos en común: "Había quedado con un amigo en Madrid, estábamos tomando algo, vi a otro amigo que hacía tiempo que no veía y estaba acompañado por él. Nos saludamos, nos presentamos. Luego me escribió un ‘encantado de conocerte’, empezamos a hablar... y hasta ahora", desveló feliz.