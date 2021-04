Los "días terribles" de Bárbara Rey en el hospital: "Estoy muy agotada"

Bárbara Rey se encuentra ingresada en el hospital Quirón de Marbella tras haber contraído la covid-19. Su ingreso se produjo después de que pasara unos días de descanso en la localidad de la Costa del Sol antes de regresar a Madrid para participar en El desafío. Allí sintió síntomas propios de la enfermedad, así que se sometió a una PCR cuyo resultado fue positivo.

La vedette se encuentra muy débil aunque ha pronunciado sus primeras palabras desde que se conoció su ingreso. "Estoy muy agotada, lo siento, no te puedo coger el teléfono. Me faltan las fuerzas hasta para hablar y espero ir recuperándome poco a poco con los tratamientos que me están poniendo. Pero llevo unos días terribles", confesó a La Razón. "Tengo algunos problemas cuando me tienen que poner una vía para los sueros, cuesta encontrarme las venas, pero qué le vamos a hacer, confío en irme recuperando día a día. Espero que pronto acabe todo esto".

El entorno más cercano a la actriz desveló que se encuentra en un estado de ánimo muy bajo: "Está baja de moral, preocupada y nerviosa. Verse en una cama con agotamiento, respirando con problemas... es una losa muy grande. Pero todos la animamos mucho. No es fácil adaptarse a una situación así, pero ella es fuerte y saldrá airosa de todo", sentencian.

Sin embargo, su hija Sofía Cristo se mostró más optimista y confirmó que el equipo médico que está tratando a Bárbara asegura que "está estable" y que la neumonía "ya está controlada". Afortunadamente, "se ha cogido muy a tiempo, así que, si Dios quiere, le darán en alta en unos días".