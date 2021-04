Desvelan la mala relación de Julia Janeiro con sus padres y su noche en un calabozo

Continúan saliendo a la luz nueva informaciones sobre la vida que ha llevado Julia Janeiro antes de saltar a los medios con su mayoría de edad. Según ha narrado Kiko Hernández en Sálvame, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, protagonizó un desagradable episodio durante una cabalgata de los Reyes Magos en Marbella, cuando Julia tenía 16 años.

Al parecer, la joven estaba con una amiga en un centro comercial, en concreto en una tienda tienda "donde venden bebidas espirituosas", y algunos productos habrían terminado "en el bolso" de una de ellas: "Se llevaron una bebida muy famosa en Rusia y otra muy popular de Escocia". Un hecho que según el colaborador, terminó con Julia en comisaria: "Tengo en mi poder la denuncia donde consta lo ocurrido".

Además, según ha podido saber, la relación de Julia con sus padres es muy complicada: "Sé que Jesulín y Campanario llevan mucho tiempo sin hablar con ella. No se aguantan, no se soportan". Es más, cree que no saben "ni la misa la media" de lo que hace su hija: "Son cosas que si sus padres se enteraran de lo que hace, su padre se presentaba en Madrid y se la llevaba a su casa".