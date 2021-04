Jesulín no visita a su hija Julia durante su viaje a Madrid y ella responde en Instagram

Jesulín de Ubrique viajó este viernes hasta Madrid, después de meses sin salir de la provincia de Cádiz. El torero se desplazó hasta la capital por motivos laborales, ya que está grabando la segunda temporada del programa de Antena 3, El desafío, presentado por Roberto Leal. El diestro, muy ilusionado, se reunió con los famosos que le acompañarán durante esta aventura, como María Pombo, Lorena Castell o Raquel Sánchez Silva.

Hace una semana su hija Julia cumplió 18 años, un día muy especial en el Jesulín y Campanario no pudieron estar junto a ella ya que reside en Madrid junto a su novio Brayan. Por eso parecía que este viaje sería la excusa perfecta para reencontrarse con su hija, algo que finalmente no ha sido así. La razón que alegó el torero es que tiene que cumplir a rajatabla las medidas sanitarias impuestas durante la pandemia.

No obstante, el diestro y su mujer aseguraron el pasado miércoles en la revista Hola, que celebrarán el cumpleaños de su hija cuando tengan la ocasión, pero que por el momento prefirieren esperar. Aunque aseguraron que su relación con Julia es inmejorable, las últimas declaraciones ofrecidas por Kiko Hernández apuntan hacia todo lo contrario.

Según el colaborador de Sálvame, la relación de la joven con sus padres es muy complicada, motivo por el que no vive con ellos desde hace años. "Sé que Jesulín y Campanario llevan mucho tiempo sin hablar con ella. No se aguantan, no se soportan". Es más, cree que no saben "de la misa la media" de lo que hace su hija: "Son cosas que si sus padres se enteraran de lo que hace, su padre se presentaba en Madrid y se la llevaba a su casa".

Julia, centrada en sus redes sociales

Mientras su padre grababa en un plató de Atresmedia, Julia Janeiro continuó con su vida en Getafe y compartió una publicación en sus redes sociales que parece toda una declaración de intenciones. "Asume el riesgo", escribió en su último post en el que ha conseguido miles de 'likes'.

Con esta frase, Julia deja claro que a pesar de haberse convertido en un personaje muy perseguido por la prensa, quiere seguir manteniéndose al margen y centrarse en su rutina junto a su novio Brayan y la familia de este. Eso sí, ha tomado una determinación en sus redes sociales para evitarse disgustos: ha desactivado los comentarios para evitar las críticas.