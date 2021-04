Sydne Rome, la antigua amante de Julio Iglesias casada con el médico del Papa, cumplió 70 años

Nacida en Ohío, Estados Unidos, Sydne Rome destacó con su belleza rubia y una poderosa anatomía en el mundo de las modelos para después llegar al cine donde fue coprotagonista junto a Marcello Mastroianni en What?, dirigidos por Roman Polanski, y en Just a Gigolo!, al lado de David Bowie, que la enamoró fuera de las cámaras. Era finales de los años 70 y la estrella norteamericana vivía aquel romance en París. Habitual en las portadas de Playboy y aquí en España en Interviú y otras publicaciones de bellezas al desnudo, enseñaba las prácticas del yoga a través de algunas publicaciones internacionales. Estuvo casada precisamente con uno de los fotógrafos italianos más habituales del entorno cinematográfico, Emilio Lari. Su nombre alcanzó en España una mayor proyección y aquí rodó algunas películas, porque se había convertido en amante de Julio Iglesias. Ella ha declarado no hace mucho en las páginas del suplemento Loc del diario El Mundo, lo siguiente: "No quise casarme con él… Con esa fama de conquistador… Yo no quería eso como mujer". La verdadera causa de que ese enlace jamás tuvo visos de realidad fue otra.

Transcurría 1979 cuando Julio y Sydne coincidieron en un programa de la televisión italiana. Se gustaron. Pero aquella noche no hubo nada más entre los dos que palabras y sonrisas. Se reencontraron en París, también en otra grabación televisiva, la del programa de variedades Número 1. Siendo éste muy importante, entre preparación, ensayos y emisión en directo transcurrieron varias jornadas; suficientes para que ambos acabaran abrazados en la cama de su hotel. Los reporteros gráficos comenzaron a perseguirlos. Entre ambos no hubo nunca compromiso alguno. Pero volvían a verse según sus fechas de actuaciones y países lo permitían. Alfredo Fraile, mi buen amigo fallecido por coronavirus hace mes y medio, contaba que en el Líbano se amaron de nuevo, tras un viaje peligroso que Sydne hubo de hacer para encontrarse con Julio desde Beirut, Ammán hasta pisar tierra libanesa, desafiando el peligro en esas capitales. Claro estaba que se querían. Y una mujer enamorada, o un hombre, es capaz de cualquier cosa. Mas, como apuntábamos antes, esa relación no tenía recorrido, porque una y otro estaban siempre alejados cumpliendo sus compromisos artísticos. Circularía el bulo, propagado por las revistas del corazón, que iban a casarse en Las Vegas. A Fraile eso no le constaba. Mejor fuente fiable nunca las tuvimos respecto a los asuntos de Julio. Y además, éste llevaba mucho tiempo conviviendo en Miami con una de las mujeres que más quiso en su vida, después de Isabel Preysler: la espectacular Virginia Sipl, una venezolana de sangre austríaca, con un cuerpo que quitaba el hipo. No era viable, insistimos, que el cantante la dejara por Sydne Rome, de la que recibió como regalo un perro dálmata, al que Julio Iglesias bautizó con el título de una de sus canciones: "Hey!".

Con Claude Brasseur en la película Hay que vivir en peligro | Cordon Press

Así es que, tarde o temprano, era previsible que Julio y Sydne dejaran de verse, poco a poco, hasta que ya no hubo más roces entre las sábanas de cualquier hotel cinco estrellas del planeta. Tuve la suerte de compartir una cena junto a Sydne Rome, realmente una mujer deliciosa; además de atractiva, simpática, divertida, muy educada. Es lo que tiene nuestra profesión: a veces nos permite la cercanía con guapas e interesantes como ella.

En Roma, Sydne siempre se sintió como si fuera italiana de toda la vida. Contrajo un segundo matrimonio con el eminente doctor Roberto Bernabei. Eso sucedía el 9 de abril de 1988. La actriz, de religión judía, hubo de ser bautizada para casarse por la Iglesia con el citado geriatra, acendrado católico. En la actualidad es el médico personal del papa Francisco.

La actriz ha cumplido el pasado 17 de marzo setenta años. Está retirada del cine. No ha tenido hijos. Pero de acuerdo con su marido adoptaron dos hijas, Vanessa y Jess; esta última los ha convertido en abuelos.