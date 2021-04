Ainhoa Arteta, en silla de ruedas por las secuelas del coronavirus

Ainhoa Arteta se ha visto obligado a utilizar una silla de ruedas por las secuelas que le ha dejado el covid-19. La soprano, que se contagió el pasado mes de febrero, preocupó a sus seguidores de Instagram con un vídeo en el que un amigo suyo empujaba la silla en el aeropuerto de Las Palmas. "Como todos estáis muy intraquilos, lo que me pasa es una consecuencia del covid que me ha salido ahora después de cuatro meses. Hace dos que lo pasé", explicó en un segundo vídeo acompañada de un trabajador del aeropuerto.

Según Arteta, tiene un edema y se le han "inflamado las venas dentro de la rótula de los huesos", por lo que no puede andar mucho y debe reposar. "Sigo con mi trabajo y salgo a cantar tiesa, pero voy con muletas y en silla de ruedas para evitar los paseos infinitos por el aeropuerto", aseguró. "No es nada grave pero no es nada agradable. Espero que no haya venido para quedarse, que podamos quitar la inflamación. Este bicho te da muchas sorpresas y cuando parece que ya ha pasado todo... ¡pum! De repente te quedas sin poder andar".

Tras su recuperación, la artista reconoció que el covid fue un mal trago para ella: "Lo he pasado mal. A pesar de no haber llegado a los pulmones ni a los bronquios, solo de pensarlo me asustaba porque tanto la voz como como los pulmones son mi arma de trabajo".

Ainhoa Arteta continúa de gira por España apostando por una cultura segura. "Espero que todo se vaya arreglando. España es el único país que ha demostrado tener una cultura abierta y todos dicen que se está haciendo una gran labor al admitir a intérpretes de otros países que estaban contratados antes de la pandemia. En otros países eso no ocurre, como en Italia, no admiten a nadie de fuera. Aquí todos los directores de teatro hacen malabares para que todo salga adelante. En una ópera trabaja mucha gente. Lo que es una pena es que en nuestro país no se destina mucha economía a esto, pero sí nos ha dejado demostrar que esto sigue para adelante y somos un ejemplo", declaró el pasado mes de febrero.