Frida Sofía, la nieta rebelde de Enrique Guzmán, revuelve México con sus acusaciones

La denuncia de Frida Sofía, nieta del cantante Enrique Guzmán, sigue coleando en México. En una publicación de Instagram y sucesivas declaraciones, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que su abuelo la había sometido a diversos abusos y "toqueteos" de índole sexual.

Ahora es la propia Alejandra, madre de Frida, quien ha declarado en una entrevista que su hija está enferma posicionándose de parte de su padre, Enrique Guzmán, y dando nuevo aire a esta guerra familiar.

La cantante aseguró también que los abogados ya están actuando sobre este tema, reuniendo pruebas para contestar a las acusaciones de Frida, que consideran injurias y difamaciones.

El asunto siguió estos últimos días con unas declaraciones de Frida Sofía sobre un vídeo recuperado de un antiguo programa televisivo en el que su madre, Alejandra, hablaba con ligereza y menospreciaba esos "toqueteos" del abuelo.

En esa entrevista del pasado, Alejandra Guzmán bromea con la presentadora de la presunta "mano larga" de su padre. "Sí, sí me tocó. Vengo con una armadura, toda para acá adelante y le digo: ‘A ver si ahora no me va a tocar tocada’, y cuando me abraza me agarra por detrás", dijo su interlocutora.

Ataques de Frida Sofía a su madre | Instagram

A modo de contestación, Frida aseguró en Instagram a propósito de este vídeo que "lo más perturbador y asqueroso son las risas y la normalización de esta asquerosidad y falta de respeto".

Las denuncias de Frida Sofía no se han limitado a los presuntos abusos de Enrique Guzmán, sino que también ha arremetido contra su madre y hablado de un embarazo que decidió interrumpir cuando era novia de Christian Estrada.

De acuerdo con la influencer, decidió no tener al bebé cuando se enteró de que su exnovio mantuvo una relación con su madre, Alejandra Guzmán: "No soy asesina, soy consciente. Me tomé la pastilla a las 6 semanas cuando vi que el hombre que me embarazó se quedaba en hoteles con mi propia madre".

Además, según recoge Infobae, aseguró que "ese maldito vividor sólo hubiera tratado de quitarme a mi bebé hablando mamad** de que estoy loca y mentiras de lo asqueroso que es por meterse con la madre de la mujer que embarazaste y abandonaste".

El mensaje de Frida Sofía estuvo acompañado de una imagen que busca concientizar acerca del aborto legal.