Así está siendo el regreso de Pantoja a Telecinco: "Ni triste, ni aislada"

Isabel Pantoja está inmersa en las grabaciones de Top Star, proyecto de Telecinco por el que ha vuelto a la primera línea mediática, y la revista Semana ha contado en exclusiva cómo está viviendo la tonadillera sus primeras horas en el nuevo programa. Se trata del primer proyecto televisivo de Pantoja después de las demoledoras declaraciones de su hijo Kiko Rivera en su contra, sacando a luz sus supuestos tejemanejes con la herencia de Paquirri.

Este fin de semana, Top Star ha continuado con sus grabaciones, que comenzaron hace unos días, y según ha podido saber el citado medio, todos han disfrutado de "la Isabel más divertida". "Está mostrando su cara más amable y está siendo muy simpática. En ningún momento se la ve triste o aislada. Hemos visto a una Isabel muy atenta y bromista, toda una profesional", aseguran. "Cuando se apagan los focos y las cámaras, la artista no se amilana, sigue siendo la misma de siempre y trata de mostrar su resiliencia", escriben.

Este comportamiento por parte de la artista dejaría claro que prefiere no mezclar el trabajo con sus problemas personales, a pesar de las críticas que se han vertido en su contra en los mismo platós donde ahora graba. Aunque en el pasado sí que ha habido pequeñas tiranteces con sus compañeros debido a su impuntualidad, según desvelan a esta revista, en esta ocasión nada más lejos de la realidad.

Entre ella y el equipo hay "muy buen rollo" y le está suponiendo una "auténtica medicina el volver al ruedo", y así lo demuestra el buen sabor de boca que está dejando entre todos los que tiene a su alrededor: "Está adquiriendo un gran protagonismo durante las grabaciones. Es muy abierta y nada diva", apuntan.

Sí que señalan que la ven "muy delgadita", fruto del duro mazazo que ha recibido por parte de su hijo. Pero este nuevo trabajo la está ayudando a "desconectar de un vendaval que arrastra desde hace meses". La propia Isabel ya advirtió de sus intenciones antes de comenzar las grabaciones: "Vengo a disfrutar y a que la gente disfrute. Estoy dispuesta a que el público se lo pase en grande".

Sin embargo no todo ha sido bueno durante los primeros días de grabaciones, ya que Pantoja y Risto Mejide protagonizaron una bronca después de que el presentador publicase una fotografía en la que a ella no se la ve muy favorecida, una anécdota "sin importancia", según la revista y que no marcará un antes y un después entre ellos.