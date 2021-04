La entrada en campaña de Jorge Javier Vázquez apoyando al PSOE y el candidato Gabilondo ha reportado todo un vendaval de comentarios. El presentador de Sálvame y Supervivientes aparece en El País explicando sus razones: "Si no lo hubiera hecho, no me lo perdonaría".

Y es que Jorge Javier se manifiesta "inquieto" ante el resultado de las elecciones del 4 de mayo debido a lo que considera "el auge tan importante de la ultraderecha" en Madrid, su "ciudad favorita" y un lugar que "siempre se ha caracterizado por ser abierta y acoger a todo el mundo".

"Lo que me preocupa es si gana la ultraderecha ¿en qué sociedad viviremos?, ¿voy a poder vivir yo en Madrid?, ¿voy a poder vivir tranquilo? Siendo una persona popular y gay me preocupan sus argumentos, los que hacen que crezca el odio a la diversidad y que van a ir en contra de nuestra seguridad. Voy a luchar para que no suceda y animo a todos a que también lo hagan", dice sin sonrojo el presentador en El País.

Y advierte: "¡Cuidado!, mujeres, artistas, colectivo LGTBI, vienen tiempos muy malos para nosotros. Vox desprecia a la cultura, considera que es su mayor enemigo y que los artistas somos unos subvencionados. Luego, habrá que ver todo lo que venga después si llega a gobernar Vox con el PP, que en Madrid son casi lo mismo".

El presentador "no comprende" que "la gente no entienda que yo sería uno de los privilegiados que se vería favorecido por las políticas del PP. Si solo me remito al dinero, estoy yendo contra mis intereses. Pero no puede ser, la brecha se está haciendo cada vez mayor entre los privilegiados de siempre y el resto", dice alarmado.

Preguntado por si le preocupan las posibles represalias, Jorge Javier dice sobreponerse al miedo: "Tengo 50 años, llegados a este punto de mi carrera y experiencia vital no me importa si me perjudica o no".