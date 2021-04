Rocío Carrasco reapareció públicamente el pasado miércoles con una comentadísima entrevista en la que, por primera vez y en directo, la hija de Rocío Jurado dio la cara tras el estreno de su serie documental junto a su marido, Fidel Albiac. Fuerte y valiente, hacía frente a las críticas, agradecía el apoyo que ha recibido en las últimas semanas y afrontaba, por primera vez, la nula relación que mantiene con su hija Rocío, contando la pelea que tuvo con la joven en el año 2012, presuntamente manipulada —según su versión— por Antonio David Flores.

Destrozada, Rocío desveló la pesadilla que vivió a causa del maltrato al que, según su versión, le sometió su hija —a quien definió como "una víctima que después se convirtió en verdugo"— y precisamente sobre este tema tratará el nuevo capítulo de Rocío, contar la verdad para seguir viva, que se emitirá este miércoles y del que ya se ha podido ver un pequeño adelanto en el que aborda la relación con Rocío Flores y desvela como su hija, mientras le pegaba, gritaba "no me pegues, no me pegues".

Una declaración tan brutal que ha desatado críticas en contra de Rocío por poner a su niña a los pies de los caballos, señalándola delante de toda España al desvelar la pesadilla que vivió a su lado poco antes de que la joven le diese una paliza que acabó por romper su relación.

Ajeno a estas críticas, Fidel Albiac continúa con su rutina diaria y, tranquilo y sonriente, confiesa que tanto él como Rocío Carrasco están "muy bien" tras la comentadísima y polémica entrevista en la que su mujer habló por primera vez de su relación con su hija Rocío.

También al margen de los comentarios que le tacharon de frío y poco romántico tras su entrada en directo por videollamada —por primera vez en un programa— para mostrar su apoyo público a Rocío, Fidel se toma con humor las críticas de que pecó de "poco romántico" y "poco entregado" con su mujer y entre risas asegura que "todo está muy bien".

Volviendo a su mutismo habitual, el sevillano da la callada por respuesta a cómo esperan que reaccione la gente ante el próximo capítulo —en el que Rocío narra con dureza su relación con su hija— al ingreso de Raquel Mosquera por un brote psicótico y a la traición de Antonio Canales en Supervivientes negando su amistad con él. A todas las preguntas responde Fidel con un "adiós" y una sonrisa que demuestra que están fuertes, positivos, y que no les afectan las críticas que han surgido tras la impactante confesión de su mujer sobre el maltrato que sufrió por parte de Rocío Flores.